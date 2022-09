Paty Maldonado se aburrió: “¡Yo no soy de derecha, soy pinochetista!”

Paty Maldonado se aburrió de las acusaciones de ser de derecha, y lo rectificó en su programa de Youtube, “Las Indomables”, conducido junto a Cata Pulido. Aprovechó el espacio para afirmar que no le gusta la categorización y que no se siente representada por los partidos actuales de derecha.

“A mí la palabra ‘derecha’ ya me molesta porque me siento en una bolsa que no me corresponde. Yo no soy de derecha, ¡Soy pinochetista, hueón, chao, no me hueben más! No voy a dejar nunca de pensar como pienso, me tendrán que pegar un balazo para dejar de pensar ¡No me hueben más! No me representa la derecha actual, ¡No me representa hueón! (...) hacen negocio con la izquierda estos hueones”, declaró.

En su programa habló sobre Sobre las manifestaciones ocurridas en el aniversario número 49 del Golpe Militar, ella dijo “un cabro de 18 años no tiene idea, a menos que le hayan contado la historia más cruel del mundo, ¡Qué no fue así! (sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura). En una historia siempre negro y blanco, y grises de por medio, no todo es absoluto”. Afirmó que le alegran los destrozos porque la gente seguirá descontenta con el Gobierno porque ellos “pagan el pato”.

“Yo voy a decir algo muy personal, yo también celebré el 11 de septiembre, en mi casa icé la bandera, canté el canción nacional con las dos estrofas, porque me la sé de memoria. Yo viví esa historia, al Presidente se la contaron, y se la contaron cómo quisieron contársela”, afirmó Maldonado.

Paty Maldonado ha sido reconocida como una gran seguidora de la dictadura de Pinochet, además de tener vínculos personales con el Dictador, cuando él estaba hospitalizado antes de su muerte declaró su preocupación. Además, sacó un cassette en su conmemoración tras el triunfo del No.