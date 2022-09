“Va de vacaciones con otro”: Revelan por qué Félix Ureta fue un grosero con Raquel Argandoña

No se les escapa una a los panelistas de Me Late, ahora que Raquel Argandoña recibió desubicados mensajes de su ex Félix Ureta cuando realizaba un live en Instagram, averiguaron las verdaderas razones de la furia del empresario y fueron tajantes al definir que : “Se va de vacaciones con otro hombre”

“Te ves como el pi… con esos anteojos”, “le debes 100.000.000 al fisco torrante qlo”, fueron algunos de los mensajes que dejó Ureta en un live que Raquel Argandoña estaba haciendo desde el aeropuerto, donde recibió tremendos mensajes groseros criticando su vestimenta.

Nadie quedó indiferente al incidente, menos los periodistas de Me Late, Sergio Rojas y Luis Sandoval, quienes dieron detalles de la polémica, tal como recalca el portal de La Cuarta.

“Ella se va de vacaciones y en esta oportunidad no lleva a Félix Ureta, sino que se va con otro hombre de vacaciones”, partió señalando sin filtro el opinólogo Sergio Rojas. “Entiendo que Félix, con quien tiene una rabia, es con Víctor, porque él le habría comentado a sus cercanos que Víctor es un chupasangre”, afirmó.

“Tengo entendido que ellos nunca han tenido una buena relación. Lo que supe yo es que Víctor le habría dicho a Raquel ‘ese hombre no es para ti’. Por lo tanto, como que eso sentiría Félix, que Víctor le mete cosas en la cabeza a Raquel para que no siga esta relación”, agregó Luis Sandoval, asegurando que la rabia del Ureta es contra el asistente de la Raca.

