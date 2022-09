Captan a Margot Robbie saliendo de casa de modelo en situación comprometedora: fans temen por su vida

Hace una semana Cara Delevingne generó preocupación al mostrarse desaliñada, con un comportamiento extraño en el aeropuerto de Van Nuys.

La actriz y modelo fue captada con ropa oscura, y descalza, con el cabello desarreglado, desencajada, fumando, y con movimientos extraños que hacían pensar que estaba bajo el efecto de las drogas.

Esto generó preocupación en sus fans, y fue aun peor cuando su hermana Poppy viajó de Londres a Los Ángeles para ver a Cara, dejando ver que la famosa no está muy bien.

Aunado a eso, este jueves sus fans se alarmaron y piensan lo peor tras ver a la actriz Margot Robbie saliendo de casa de Cara llorando.

Te recomendamos: Selena Gomez y Cara Delevingne se vuelven viral con fogoso beso

Margot Robbie sale llorando de la casa de Cara Delevingne y enciende las alarmas

Este jueves se viralizaron unas imágenes de Margot Robbie saliendo de la casa de quien es su amiga, Cara, llorando y muy afectada, dando a pensar lo peor.

Margot rentó una casa cerca de Cara, y fue a visitarla, y al salir se mostró muy triste y preocupada, luciendo un atuendo deportivo negro, y el cabello sin arreglar.

Esto encendió todas las alarmas pues Margot es una gran amiga de Cara, con quien participó además en la película Escuadrón Suicida en el 2016.

Además, Cara debía presentarse el pasado lunes en el lanzamiento de su colección de moda en honor al diseñador fallecido Karl Lagerfeld, en Nueva York y no lo hizo, y tampoco acudió a los Emmys junto al elenco de ‘Only Murders in the Building’, dejando claro que algo anda mal con su salud.

Te recomendamos: El millonario sueldo de Margot Robbie por su personaje como Barbie

“Por Dios ya esto es muy preocupante”, “temo por su vida, ayúdenla por favor”, “wow ver así a Margot es alarmante, cómo estará Cara”, “vamos Cara vas a salir de esta, eres una mujer fuerte”, “tú puedes con esto y más recupérate por favor”, “me rompe el corazón ver a Margot así”, y “mis oraciones están con Cara, tienes que levantarte por favor”, fueron algunas de las preocupaciones de los fans.