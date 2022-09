La vez que Rosalía rechazó a Madonna para su fiesta de cumpleaños

En la actualidad, Rosalía se ha convertido en una de las cantantes latinas favoritas del público, y ahora ha llamado la atención que Madonna reveló que la intérprete de “Saoko”, presuntamente, la habría rechazado.

Te contamos qué pasó entre las artistas y por qué la española no quiso tener un detalle con la artista.

¿Rosalía no quiso trabajar con Madonna?

En una entrevista con un programa de televisión estadounidense, la conocida “Reina del Pop” compartió que quedó fascinada cuando escuchó la música de su colega.

Por lo que buscó que Rosalía cantara en su fiesta de cumpleaños, pero esto no ocurrió.

“Es increíble, me gustaría contar que la descubrí hace un año y medio. Intenté contratarla para que cantara en mi cumpleaños. En aquel tiempo, no era tan conocida como ahora. La vi cantando solamente con una guitarra y pensé que era increíble. Me encanta el flamenco y me conmovió mucho, pero no sucedió”, compartió la intérprete de temas como “Hung up” y “Sorry”.

Madonna AMA a Rosalía y no me imagino esa colab 🤯 pic.twitter.com/km3yUkAuIW — Nescafier (@AguaParaNescafe) August 28, 2022

¿Por qué Rosalía no cantó en la fiesta de cumpleaños de Madonna?

La artista estadounidense no aclaró por qué la intérprete de “Despechá” no se pudo presentar, pero muchos fans han señalado que, posiblemente, fue porque no pudieron llegar a un acuerdo.

Mientras que otros lo atribuyen a que la española rechazó a su colega, pues en aquel entonces ella se jactaba de ser una artista independiente.

Rosalía ha alcanzado fama internacional

Luego de estar varios años en la escena musical, su carrera logró despejar, especialmente este año, que lanzó el disco “Motomami”, con el que ha alcanzado gran éxito.

Entre los sencillos que destacan de esta producción están: “Saoko”, “Bizcochito”, “Motomami” y “Sakura”.

Madonna sigue siendo fan de la española

La “Reina del Pop” publicó en su cuenta de TikTok un video, en el que aparece imitando la popular pose de la “Motomami”.