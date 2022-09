Sergio Rojas reveló amenaza de Félix Ureta: “Que yo no me metiera con él, que no hablara de él”

Durante la última transmisión de “Me Late”, Sergio Rojas reveló una insólita situación que tiene como protagonista a la actual pareja de Raquel Argandoña, Félix Ureta, quien lo habría amenazado por su dichos en el espacio de TV+.

Todo comenzó cuando en el programa de farándula estaban comentando los groseros dichos del ingeniero sobre la vestimenta de la “Quintrala”

El periodista reflexionó sobre estas palabras desatando la furia del empresario, quien terminó amenazando a Rojas y a Luis Sandoval.

“Ese flacucho muy que me amenazó con Lucho, perdona que lo cuente amigo. Pero le hizo llegar con unos amigos de él, que yo no me metiera con él, que no hablara de él, que no sé qué. Menos mal que Luis se puso los pantalones y me defendió”, confesó el periodista.

Por su parte, su compañero de estudio aclaró que “la fuente de Félix me contó que él estaba muy enrabiado con los dichos de Sergio y yo finalmente le mandé a decir que no se metiera con Sergio porque este era más peligroso que cualquiera de los que anda en San Bernardo”.

“Estaba muy molesto con los dichos de que es mantenido, que aquí, que acá”, afirmó posteriormente.

El conductor del espacio, Daniel Fuenzalida, les consultó: “¿Pero te dijo así como ‘donde lo encuentre’?”, pregunta que fue confirmada por ambos panelistas.