Shakira retribuye a sus padres con amor y cuidados: veces en las que ha demostrado fortaleza

Es la ley de la vida que cuando nuestros padres llegan a la etapa de la vejez, los cuidemos con amor como ellos lo hicieron cuando estábamos pequeños. La cantante colombiana Shakira es un ejemplo para todos por el amor que profesa a sus progenitores y a sus hijos.

Está pasando por uno de los momentos más duros de su vida personal, le ha tocado batallar con la salud de su padre, William Mebarak, quien a sus 91 años sufrió una caída y por el golpe que se llevó, presentó algunos daños que los llevaron a vivir momentos muy críticos en el hospital.

Además, superó el Covid-19 en dos oportunidades y tiene una enfermedad degenerativa de la cual no se conoce detalles, pero sus fans y seguidores de las redes sociales están claros que a tan avanzada edad se necesita de muchos cuidados, tal como si volviera a ser un niño.

Toda esta situación le sucedió a la interprete de “Ojos Así” y “Te Felicito”, justo después de confirmar su separación con el futbolista, Gerard Piqué, quien fue su pareja por 12 años y con quien tiene dos hijos, Milan y Sasha.

Todo lo que sea por su papá

En todo momento, Shakira ha dado lecciones de amor hacia su familia, humildad, respeto y agradecimiento. Para nadie es un secreto que ama a los dos, pero su relación con su padre es muy especial.

Lo demuestra en las redes sociales y con mucho orgullo cuando publica videos donde lo ayuda en sus terapias de recuperación.

Pese a todas las responsabilidades que tiene la cantante de 45 años con su carrera artística, eso no ha sido impedimento para dedicarle tiempo para ayudar a su progenitor a recuperarse, compartir con sus hijos y estar con toda su familia.

El pasado mes de junio, Shakira publicó un video en sus redes sociales donde ayuda a su papá con ejercicios de memoria. Le muestra palabras para que las lea y su cerebro se estimule.

Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño.❣️ pic.twitter.com/YykUegL4ww — Shakira (@shakira) June 8, 2022

“Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”, escribió.

También les enseña a sus hijos el valor de la familia, la paciencia y el amor que se le debe tener al abuelo en estos momentos de dificultades de salud.

“El héroe de mi vida”

Con 3 premios Grammy, más de 80 millones de discos vendidos y una carrera artística de más de 30 años, Shakira sabe a quien le debe todos sus triunfos y recientemente en el cumpleaños 91 de su progenitor le recordó con un hermoso mensaje todo lo que le sigue enseñado a pesar de que no estar viviendo su mejor año.

Shakira aparece sentada junto a William y le canta ‘Hay Amores’ con la propia canción sonando de fondo mientras le agarra del brazo y le mira con admiración y cariño.

Con el video hay un bonito mensaje en el que felicita al “héroe” de su vida y le agradece todo lo que aún le sigue enseñando a pesar de las duras circunstancias.

“¡Feliz cumpleaños al héroe de mi vida! Papito, has pasado COVID, dos caídas y dos operaciones. Ha sido mucho este año y aún sigues a tus 91 años enseñándome cada día la resiliencia y el amor sin límites”, escribió la colombiana.

Mi madre, mi disciplina

Con su madre, Shakira también tiene una especial relación y es esplendida con ella.

Asegura que es su ejemplo de fuerza de voluntad y valentía y que la ha enseñado a ser una mujer responsable, disciplinada, generosa y compasiva, reseñó ELLE.

“Mi madre me enseñó mucha responsabilidad, disciplina también, creo que ha sido una constante en mi vida en mi carrera, también creo que ha sido una persona muy compasiva, me enseñó a pensar en los otros cuando iba al colegio siempre me decía ‘lleva dos lápices, por si un niño no lleva’. Esto intento hacerlo también con mis hijos y de mi padre heredé la pasión por las letras, por el arte”, dijo.

Shakira junto a su familia intenta retomar su vida ya sin Piqué y reconstruir el mundo de sus hijos alrededor de unos padres separados.