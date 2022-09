[VIDEO] “El futuro presidente...”: Haitiano postuló a Julio César Rodríguez para llegar a La Moneda

Un simpático momento se vivió, durante la mañana de este jueves, en pleno despacho en vivo del matinal de Chilevision. Todo, porque enviaron al periodista Tomás Cancino al mercado Lo Valledor para conversar con los distintos feriantes acerca de estas nuevas Fiestas Patrias 2022.

¿Qué es lo que lleva la gente para comer? o ¿qué van a hacer ellos para el fin de semana largo? eran algunas de las preguntas. Por lo mismo, el notero de Contigo en la Mañana se vio rodeado de distintas personas que querían aparecer en television ante el festivo ambiente dieciochero.

Sin embargo, nadie se esperaba que apareciera un ocurrente ciudadano haitiano que se acercó para realizar una particular afirmación al decir:

“Tengo un saludo especial para el presidente, el futuro presidente que le dicen JC”, lanzó Maxime Pierre, quien provocó las risas de todos los presentes, especialmente de los otros comerciantes que se encontraban al lado suyo. Tal como destaca el portal de ADN, que también replicó el simpático momento.

Por lo mismo el periodista Tomás Cancino le dijo al animador: “Te postulan como presidente, JC”.

ADN recalcó que no es primera vez que proponen a Julio César Rodríguez como presidente, ya que en 2021 también apareció en la encuesta Criteria Research como uno los posibles candidatos que corría con más ventaja en caso de postularse.

En ese tiempo, JC Rodríguez hizo un llamado a la calma y desestimó enseguida alguna pretensión presidencial al menos en el corto plazo. “Cada uno aporta desde lo suyo y lo mío es lo que hago ahora, lo que he hecho en mi carrera como periodista. No veo que sea lo mío ahora, no puedo hablar de 15 años más”.

[ Don Francisco le tiró picarona talla a Julio César Rodríguez: la esquivó olímpicamente ]

Revisa aquí el simpático momento.