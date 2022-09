Así respondió Belinda al insulto que aplaudió Nodal sobre ella: usuarios dicen “no a la violencia de género”

Aunque Belinda y Christian Nodal terminaron hace algunos meses, su ruptura sigue dando de qué hablar ante por la polémica manera en la que el cantante decidió ventilar sus temas privados, lo que le ha generado un sinfín de críticas en redes sociales.

Aunque Nodal inició un noviazgo con la cantante argentina Cazzu, aún le recuerdan su compromiso con la mexicana en algunas de sus presentaciones, pues muchos aseguran que aún sigue dolido.

El insulto que permitió Christian Nodal

La última mención que le hicieron al intérprete de ‘Ya no somos, ni seremos’ es la que mayor indignación ha causado, luego de que insultaran a su ex en su cara y no pusiera un alto ante la falta de respeto hacia la mujer que un día amo y con quien compartió parte de su vida.

Fue durante una de sus visitas a un restaurante de Guadalajara donde decidió cantarle al público dueto ‘La derrota’, tema de Vicente Fernández.

“Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota”, entonaba Nodal, mientras que el músico que lo acompañaba gritó un “¡Chin… tu madre, Belinda!”, situación que ha dado de qué hablar.

Belinda responde a los insultos

Luego de que el vídeo del momento se hiciera viral y Belinda fuera mencionada en distintas publicaciones, decidió responder de manera muy elegante a través de Twitter.

Esta periodista es la única en su profesión que dicen las cosas como son y Belinda lo agradece 👏👏👏👏 y nosotras también porque merecemos respeto pic.twitter.com/IeIdH82HMU — JESS🦋BC (@jessecanales74) September 14, 2022

“Muchas gracias por tus palabras, las valoro muchísimo, que triste que algunas personas apoyan ese tipo de comportamientos misóginos”, comentó en una de las cuentas que hizo mención del momento.

Aunque Nodal ha mencionado su ruptura en varias oportunidades, la cantante se ha mantenido al margen respetando su vida privada.

Sin embargo, ante las acusaciones que la han realizado sobre que solo busca novio para sacarles dinero, ella decidió enviar una indirecta.