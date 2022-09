House Of The Dragon: ¿cuál es la extraña enfermedad del rey Viserys I?

La trama de House Of The Dragon te dice desde un principio que el rey Viserys I Targaryen debe dejar muy claro quien será su sucesor en el trono, para no generar tensiones en los Siete Reinos. A pesar de su controversial decisión con su hija, Rhaenyra, el monarca se mantiene en el trono con una extraña enfermedad en su piel.

En un principio, muchos fanáticos del universo de Game Of Throne pensaron que se trataba de la enfermedad “Psoriagrís” que les hace convertirse en piedra. Sin embargo, al asociarse con varias escenas donde el rey se corta con la silla del trono, la explicación toma otro rumbo.

Mitología del trono de hierro

La explicación con respecto a las cortaduras y las infecciones en la piel que sufre el rey Viserys I vienen de la serie literaria Canción de Hielo y Fuego, en la que se inspira la serie de HBO.

Si bien estas cortaduras se exponen en episodios mucho más avanzados del libro, la serie se da la libertad de armar esta metáfora para armar el arco donde se exponga que el trono de hierro estaría rechazando el reinado de Viserys I.

Esta teoría viene luego de conocer el origen de su creación realizado por Aegon El Conquistador, quien buscaba que las espadas estuvieran afiladas para aquellos que se sientan en el trono no se sintieran cómodos. Mantener la tensión constantemente podría ayudar al rey a estar con cuidado siempre.

Ahora bien, la infección de esas cortaduras y el largo tiempo de curación de las mismas, vienen desde los guiones de la serie de la serie producida por HBO.

La explicación puede sostenerse en la tradición sostenida en la dinastía Targaryen: el incesto. Tal como reseña Screen rant, la forma en como se muestran las heridas, pareciera que el rey tuviera síntomas de la hemofilia grave, un trastorno raro y en su mayoría heredado genéticamente en el que la sangre no puede coagularse y curar heridas. Aunque no es un producto directo del incesto, la hemofilia también se conoce como la “enfermedad real” debido a cómo afligió a las familias reales europeas incestuosas más prominentes del siglo 19.

A nivel argumental, estas escenas transmiten una sola cosa: el final del rey Viserys está cerca y las tensiones que se están creando alrededor de ellas lo veremos próximamente.