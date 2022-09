Ni un respeto: Pamela Leiva suelta que pareja tenía relaciones sexuales al frente de su cama en 1810

La exchica reality, Pamela Leiva, fue una de las invitadas, junto a Arturo Longton, en el segundo capítulo de la nueva temporada de “Socios de la Parrilla” de Canal 13. En el estelar conducido por Pedro Ruminot, Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta, Leiva reveló secretos sobre su pasó en el reality de época 1810 del mismo canal.

Pancho Saavedra reveló que le habían comentado que ella reclamó a la producción porque había una pareja que tenía relaciones sexuales frente a ella. La comediante se ríe ante ese recuerdo y confirmó que fue así, “nos íbamos a acostar, nos entregamos la comida tipín doce de la noche y yo me iba a acostar, este personaje también se iba a acostar, yo me tapaba y escuchaba gemidos”.

Le dijo a Sergio Nakasone que estaba aburrida e incómoda de escucharlos todas las noches, “de verdad a mí me da lo mismo, si lo quieren hacer que lo hagan en otro lado, pero no al frente de mi cama”. Leiva terminó yéndose de tarro con todo y afirmó que el concursante era “el que saltó al abordaje”, en referencia a Arturo Prat que llegó a la final con Coca Mendoza.

Ella entró en detalle sobre su entrada a 1810 y que faltó a la PSU para presentarse al casting del reality. Al momento de decirle a su mamá que había quedado seleccionada, dijo lo siguiente “cuando llamé a mi mamá pa’ contarle que me iba a un reality, me cortó el teléfono y me dijo ‘hacis puras hueas’ y me cortó el teléfono”.

Pamela Leiva afirmó que entró a cumplir su deseo de bajar de peso, “entré a cumplir un sueño, sentía que la obesidad para mí era mi cárcel. De verdad sentía que la obesidad para mí era una cárcel y que la gente no me veía a mí, sino que solamente veían a una persona gorda y que no veían realmente lo que era yo. Entonces, cuando entré al reality, entré buscando esa oportunidad de poder cambiar mi vida y poder bajar de peso, a través de una cirugía porque yo ya lo había intentado todo po’ hijito, todas las dietas posibles”, mencionó.

