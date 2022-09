Se fue con polémica: renuncia en Discípulo del Chef sorprende a sus compañeros

La edición del jueves del “Discípulo del Chef’' terminó con una renuncia nunca antes vista en las temporadas del programa. Los concursantes quedaron con la boca abierta después que un compañero se retirara del programa sin siquiera intentar salvarse en la competencia de eliminación, lo que dejó a su equipo muy decepcionado tras su actuar.

Todo empezó con la prueba de eliminación, en la cual todos tenían que cocinar un menú chileno en conmemoración a las Fiestas Patrias. Uno de los platos era un anticucho con un lomo liso cocinado por Ignacio Román, el “Rey de los asaditos”, quien incluso habló del origen quechua del nombre. Sin embargo, Yann Yvin no le encontró el sabor chileno al lomo.

El equipo de China Bazán terminó por coronarse como el ganador, lo que picó a Román ya que su asado no fue suficiente para salvar al verde. Apenas supo que el verde perdió, el exMaster Chef anunció que se iba a retirar, “yo dije que si el asado no me quedaba bien, me retiraba del programa”, declaró.

“No hermana ya fue, no quiero vivir esa experiencia”, dijo Román quien estaba evidentemente molesto. “No estoy pa’ que me sigan dejando mal po’. Me están dejando como el forro en las redes sociales, yo lo permití y lo dejé y lo dejé, pensando que en algún minuto todo se iba a solucionar, pero todo el rato ha sido pa’ abajo, pa’ abajo, pa’ abajo”, agregó.

“Los respeto mucho” dijo Román antes de retirarse del estudio, él nunca volvió. Ni la producción ni el chef ni sus compañeros logran persuadir a Ignacio, quien ni siquiera contestaba las llamadas de sus compañeros. La animadora del espacio, Emilia Daiber, anunció que esto era una situación inédita en el programa.

Las reacciones no se dejaron esperar, el chef a cargo del equipo, Ennio Carota, dijo que lo encontraba exagerado e intentó de todas las formas que compitiera en la prueba de eliminación. Sus compañeros quedaron super sorprendidos ante la decisión del Nacho, no entendían nada y Daniela Castro dijo que se sentía como una película, como si no fuese real.

“La cocina se respeta y él le faltó el respeto a la cocina, tuvo que haber dado la cara y haber dijo por qué, en todo caso, decir hasta aquí no más llego. Todos muy buena onda con Nacho, yo lo quiero mucho, pero, lo vuelvo a repetir, la cocina se respeta”, sentenció Leonora Saavedra sobre su compañero.