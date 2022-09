“Acapulco Shore”: Acusan a Karime por ser responsable de que Karely Ruiz no participara

Hace unos días, Karely Ruiz confesó que hizo casting para ser parte de la nueva temporada de “Acapulco Shore”, pero que no logró entrar, ahora los fans se han ido en contra de Karime Pindter, pues argumentan que ella fue la responsable.

¿Karime pidió que Karely Ruiz no participara en “Acapulco Shore”?

Por medio de redes sociales, se publicó el fragmento de una entrevista, en la que la influencer regia compartió que no había logrado ser seleccionada para participar en el famoso reality show de MTVLA.

La influencer contó que estuvo presente en el casting para la décima temporada, la cual llegará en unos días, pero que no fluyó la química con los productores del show, motivo por el que no fue aceptada.

“No me voy a agüitar, vienen oportunidades más chingo&as, por algo pasan las cosas. Yo siempre he dicho que por algo no pasan las cosas, por algo no me aceptaron, a lo mejor algo iba a pasar en ese programa que no sé”, expresó Karely.

Aunque también admitió que el no formar parte del proyecto al final la benefició, pues al quedarse en su natal Monterrey, Nuevo León, comenzaron a lloverle más oportunidades de trabajo, las cuales no hubiera podido aceptar estando dentro de la casa de “Acapulco Shore”.

¿Karime no quiso a Karely Ruiz en Acapulco Shore? Aseguran que la matrioshka le tuvo miedo pic.twitter.com/Ydbw8hryo3 — Lo + viral (@VideosVirales69) September 13, 2022

Culpan a Karime

Luego de que se viralizara el video, varios seguidores del programa señalaron que, tal vez, Karime pidió que la tiktoker no participara, debido a que podría opacarla, gracias a la fama que posee.

Pues parece increíble que la producción no dejara que Ruiz estuviera, ya que en los últimos meses su fama en redes sociales ha incrementado.

Además, cabe mencionar que actualmente Pindter es quien lleva las riendas del programa y más allá de lo que se ve en pantalla, ella suele ayudar mucho durante las grabaciones.