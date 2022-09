Catalina Edwards revivió picarón chascarro con José Luis Repenning en Meganoticias

La exconductora de Meganoticias, Catalina Edwards compartió un picarón chascarro que protagonizó tiempo atrás con su compañero José Luis Repenning, cuando en un despacho gastronómico realizado por el periodista Gonzalo Jiménez, le preguntaron cuál era la diferencia entre el típico plato mexicano “Pancho Villa” y “La Panchita”. Momento épico que subió a su Instagram y revivió las risas.

“¡La panchita!🤭 ¿Recuerdan este chascarro? Creo que ha sido la única vez que me he reído tanto pero tanto ¡Estando al aire y en vivo! jajajaja 😂 Es que no pude aguantar la risa, fue un momento muy muy divertido que recuerdo hasta hoy!”, escribió Edwards.

Fue en pleno móvil, que Jiménez le consultó a Edwards si conocía la diferencia entre el plato, señalando que “es igual, pero sin…”, expresó el reportero, quien apuntaba unos huevos fritos que habían sobre la comida.

Sin embargo, Catalina lo interrumpió y le dijo risueña: “sin la longaniza, obvio”.

“No, sin huevo”, respondió el periodista, generando carcajadas en los animadores, quienes no aguantaron las risas en pleno noticiero.

“¿Y a ustedes?, ¿Les ha pasado algo así? Les mando un gran abrazo y les deseo que todos tengan unas felices Fiestas Patrias ¡Cuídense!”, comentó nuevamente en su Instagram.

“Inolvidable”

José Luis Repenning, quien actualmente se encuentra como flamante rostro de Canal 13, tras dejar Mega al igual que su amiga Priscilla Vargas, después de 20 años, comentó la publicación y culpó a un remedio por las risotadas.

“¡Inolvidable! Todo fue por culpa del remedio a base de bicarbonato”.