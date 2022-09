Netflix: 5 documentales deportivos que se estrenarán en los próximos meses

Los documentales han sido una de las mayores banderas de Netflix dentro de su catálogo de contenidos. Es por eso que la plataforma ha variado en ese mismo género, presentando casos de crímenes reales, sobre salud mental, sobre historias financieras, y una de las más llamativas, que son hechos deportivos.

Los documentales deportivos se han ganado un espacio importante en las plataformas como lo fue el exitoso The Last Dance, F1: Drive to Survive y la ganadora del Oscar, Ícaro, son muestra de las intenciones de la plataforma con ese tipo de contenido.

Es por eso que si te gustan los documentales deportivos, continúa leyendo que descubrirás los programas que se estrenarán próximamente.

Documentales deportivos que estrenaría Netflix

El equipo de Redeem (7 de octubre)

Sinopsis: La historia de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y de cómo el equipo masculino de baloncesto se embarca en la búsqueda de la codiciada medalla de oro que se le escapó cuatro años antes.

Last Chance U: Baloncesto

Sinopsis: Last Chance U comenzó como una docuserie de fútbol americano, pero dada la popularidad de los otros deportes estadounidenses, no debería ser una sorpresa que Last Chance U se separara y explorara otros deportes emocionantes.

Fórmula 1: Drive to Survive (Temporada 5)

Sinopsis: A través de entrevistas entre bastidores, pilotos, episodios específicos del equipo y secuencias de backstage nunca antes vistas, Drive to Survive agrega una capa de drama extremadamente entretenida que no verás transmitida los fines de semana de carreras.

Documental sin título de Bill Russell

El legendario jugador de la NBA, ganador de 11 anillos, tendrá un documental dentro de la plataforma streaming.

Es muy probable que el material que prepara la plataforma de servicio streaming, contenga entrevistas del propio jugador que falleció en julio del 2022.

Documental sin título de David Beckham

El popular jugador británico, David Beckham, se unirá a la lista de jugadores de fútbol que hacen presencia en la plataforma digital, Netflix.

De momento, se desconoce el enfoque que presentará el documental, ni la fecha de su estreno.