Critican a mujer de 58 años por tener tatuajes y un estilo juvenil: ella les contestó de la mejor manera

Lonni Pike, una mujer estadounidense de 58 años, ha logrado convertirse en una sensación en redes sociales por romper los estereotipos para su edad al tener tatuajes y vestir con estilo juvenil.

La influencer comenzó su travesía en el mundo digital hace dos años, cuando se abrió su perfil en Instagram con el nombre de usuario Gray Hair and Tattoos (canas y tatuajes, en español).

Desde entonces, no ha dejado de ganar seguidores en todas sus plataformas sociales y recibir mensajes de felicitaciones por exponerse como es sin importar el qué dirán por su apariencia.

“Acabo de comenzar mi página de Instagram este año. Recibo muchas respuestas positivas de personas que aprecian el hecho de que no tengo miedo de mostrarle al mundo quién soy”, expresó en una entrevista a VivaFifty en el año 2020.

Pike, quien ha logrado ganarse el afecto de muchos, ha dejado claro que sus tattoos y su melena llena de canas solo son una parte de su identidad, aunque hay querido destacar esto en sus redes.

“Los tatuajes han venido con la historia de mi vida. Me hice mi primer tatuaje cuando cumplí 30 años. Estaba en un mal matrimonio y estuvimos separados por un tiempo”, contó al medio.

“Este fue el comienzo de mi viaje para dejar salir mi verdadero yo y ser quien quería ser. Me hago un tatuaje que representa lo que estoy pasando”, agregó Lonni, quien afirma que su estilo se resume en overoles y botas Dr. Martens.

Asimismo, dijo: “Creo que es importante saber que mis tatuajes no me hacen ser quien soy más que cualquier otra parte de mí. Mi cabello gris o mis ojos verdes... solo una parte de la imagen completa”.

La épica respuesta de Lonni Pike a quienes la critican por sus tatuajes y estilo juvenil

No obstante, desde que llegó a las redes sociales, no solo ha recibido elogios. También muchas críticas por no vestirse “acorde a su edad”, comentarios por los que no se ha dejado afectar.

Al contrario, aunque no se engancha, en ocasiones opta por responderlos para dejar claro que no acepta la negatividad y la edad no es un impedimento para nada en la vida como muchos creen.

“No entro en una habitación y me pregunto qué pensará la gente, entro en una habitación cómoda con cada parte de mí. No le doy a nadie el derecho de responderme negativamente en cualquier área de mi vida. Mi vida es mi universo y las críticas no están permitidas”, compartió.

Enfocada en ella misma, la madre de dos siempre se muestra segura de sí misma y feliz. Incluso dice que baila ante los ataques de algunos usuarios, probando que no le preocupan en lo más mínimo.

“Tengo un gran trabajo, me comporto como la profesional que soy y me considero una de las mejores en mi campo, así que no, no creo que haya nada que me afecte negativamente”, sostuvo.

Un ejemplo de empoderamiento en la tercera edad

Con su ejemplo, Lonni se ha convertido en una auténtica inspiración para que personas de su grupo y todos los grupos etarios se dejen ver completamente como son sin temor a las críticas.

“Espero inspirar a la gente a ser ellos mismos. Me encantaría mostrarle a la gente que puedes ser tú mismo sin el miedo a lo que la gente pueda pensar”, señaló la mujer que cumplió 58 hace un mes.

“La libertad de dejar salir tu interior para que el mundo lo vea. No juzgo a las personas por su estilo de vida y me encantaría ayudar a correr la voz sobre la aceptación de todos”, remató la mujer, quien también ha sido abierta sobre cómo superó adicciones pasadas y ahora es más feliz.

En la actualidad, la madre soltera tiene más de 113 mil seguidores en su cuenta de Instagram, mientras en su perfil en TikTok acumula más de 1 millón de fieles.

En ambas redes comparte sobre su vida, sus looks y mensajes empoderadores. Aparte, tiene un blog y un podcast con sus hijos Robert y Brandon, quienes no podrían estar más orgullosos de su mamá.