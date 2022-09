Julio César Rodríguez tomó pipeño al seco animando Fonda de Peñaflor: “Me estoy cerrando las puertas del Festival de Viña para siempre”

Julio César Rodríguez fue el conductor de la fonda organizada por la Municipalidad de Peñaflor, y se lució tomando pipeño al seco, directo de una garrafa, mientras el público impresionado lo aplaudía. “Voy a ser el único animador que va a tomar pipeño en un escenario. Pásenme esa cuestión para acá, señor guardia”, dijo.

De acuerdo a lo que recogió Mira Lo que Hizo, Rodríguez primero pidió que otra persona probara el trago, ya que por el color dijo sospechar que era orina, todo en todo de broma.

“Mi representante me dice que estoy hipotecando mi carrera ¿Me lo tomo? ¿Qué me va a hacer? Lo voy a hacer por Peñaflor, a pesar de que no tomo. Es harto”, sostuvo JC.

Luego entre risas precisó: “Que conste que con esto me estoy cerrando las puertas del Festival de Viña para siempre. Que agradezca esta hue* Martín Cárcamo”.