Kim Kardashian habló de la soltería a los 40 y nos recuerda que puede ser una gran etapa

Recientemente Kim Kardashian finalizó su relación con Pete Davidson y está disfrutando de su soltería a los 41 años, pues tal como ella ha demostrado en varias ocasiones, la vida no acaba tras una ruptura.

Al contrario, la socialité afirmó estar aprovechando al máximo la oportunidad de reencontrarse consigo misma, priorizar otras cosas importantes como sus hijos y su carrera, sin que esto signifique cerrarle las puertas definitivamente al amor.

Con esto, la modelo quiere dejar atrás las presiones de la sociedad que afirman que las mujeres solteras son “solitarias”, “infelices”, o “amargadas”, así como que es un “fracaso” no tener pareja a determinada edad.

De hecho, Kim Kardashian se confesó “felizmente soltera”, tanto, que no tiene pensado volver a casarse pues está encantada con estos meses donde ha potenciado su amor propio.

Sobre si buscaría una pareja dentro de poco, explicó a The Late Late Show con James Corden que “realmente no he pensado en ello. Porque simplemente no estoy buscando”.

“Sólo quiero relajarme un minuto. Creo que necesito algo de tiempo para mí y para concentrarme... terminar la escuela y todo eso. Pero creo que en mi próxima relación sentiré que tengo que hacer algo, como ir a diferentes lugares. Está claro que lo que estoy haciendo no está funcionando”, reflexionó al respecto la estadounidense.

“No sé, ¿tal vez como un hospital y conocer a un médico? Un bufete de abogados, creo que va a ser, como científico, neurocientífico, bioquímico, médico, abogado... Eso es tal vez lo que visualizo en el futuro”, agregó la famosa sobre las perspectivas en el apartado romántico.

Kim Kardashian y Pete Davidson salieron durante nueve meses tras el debut de la empresaria en Saturday Night Live, en octubre de 2021. Para agosto de 2022 decidieron darse un tiempo.