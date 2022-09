Carmen Zavala reconoce que su nuevo look en “Hijos del desierto” fue “un cambio rotundo y no es fácil”

Hace pocas semanas se estrenó en las pantallas de Mega la teleserie “Hijos del desierto”, novela en la que uno de sus personajes, el interpretado por Carmen Zavala, se ha ganado una serie de elogios no sólo por la sólida actuación de la actriz sino que por su caracterización, que la obligó a cortarse su larga cabellera para presentar un elogiado look.

LEE MÁS: “Se robó el show”: Carmen Zabala sacó aplausos tras impactante escena en “Hijos del Desierto”

“Su pelo era bien largo, diría que 40 centímetros como mínimo. Al principio estuvo algo acongojada, pero después soltó”, contó en lun.com, José Luis Retamal, peluquero a cargo del corte de Zavala, quien para darle mayor credibilidad a su personaje de Violeta Mondaca, alias la “Gato”, ha dejado de lado las extensiones y optado por recortarse cada dos o tres semanas su cabellera.

La transformación de Carmen Zavala

“Noté que el personaje se sentía masculina, tanto interna como externamente, y que deseaba esconder su feminidad para sobrevivir en esta sociedad rodeada de hombres”, explicó Carmen, quien aseguró en el medio nacional que “jamás pensamos en utilizar una peluca”.

Ya había tenido una transformación parecida en el pasado, así que sabía a lo que me estaba sometiendo. Sí es cierto que después del corte hay una seguridad que se pierde. — Carmen Zavala

“Fue un cambio rotundo y no es fácil. Jamás pensamos en utilizar una peluca porque en la televisión de hoy se nota mucho. Incluso ahora estoy eliminando las extensiones, se ve medio falso”, contó la actriz, quien reconoció que el proceso no fue fácil de digerir por ella.

“Cuando comenzó el corte fue bien adrenalínico. Ya había tenido una transformación parecida en el pasado, así que sabía a lo que me estaba sometiendo. Sí es cierto que después del corte hay una seguridad que se pierde. El pelo es como un arma, un escudo. Durante un tiempo me arreglaba más para salir y me vestía más bonita hasta que ya me acostumbré”, reveló.

“Me lo corto cada dos o tres semanas. No sé si conservaré el corte post teleserie, eso lo guía mi trabajo. Pero sí es verdad que con pelo largo hay más opciones o distintos personajes”, finalizó.