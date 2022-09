“Como el hoy* la atención”: Naya Fácil funa a fonda del Parque O’Higgins tras mala atención

Durante el último día de celebración de Fiestas Patrias, Naya Fácil decidió asistir a las fondas del Parque O’Higgins y según sus palabras, la experiencia no fue la mejor.

El conocido “día del remate” de la celebración estuvo marcado por la presentación de varios artistas, entre ellos Garras de Amor, quienes fueron los encargados de cerrar la jornada del 19 de septiembre.

Sin embargo, Naya Fácil decidió utilizar sus redes sociales para mostrar el otro lado de la moneda de las fondas, esto es cuando se agotan algunas de las preparaciones en los diferentes puestos, siendo un problema para los comensales que llegan más tarde.

“Horrible la atención, cómo es posible que no vendan empanadas a las 8:30 de la tarde, llegue a las 5:50 y me saqué muchas fotos con las personas”, justificó la influencer, puesto que por estar con sus fanáticos no tuvo tiempo de ir a comprar directamente cuando llegó.

“Más de una hora haciendo la fila (....) Como el hoyo la atención del día 19. Mínimo avisar para que no estén parados haciendo la fila”, agregó Naya.

Historia de Naya Fácil | Fuente: Instagram

“Mínimo poner un letrero de papel con plumón para las personas. ¡Todos decepcionados!”, exigió con molestia a través de una historia en su cuenta de Instagram.

“Voy a tener que ir a otro local porque hace tres horas no he comido”, aseguró mediante la plataforma y que no asistirá a la fonda del Parque O’Higgins en otra ocasión.

Acá te dejamos el video: