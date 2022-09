¿Conspiración?: Aseguran que Nacho Román fue contratado por CHV para destruirle la imagen

Una conspiración digna de Salfate fue la que reveló el periodista Sergio Rojas en su live de Instagram, respecto a la bullada participación del exMasterChef Ignacio Román, en “El Discípulo del Chef”, donde supuestamente fue contratado exclusivamente para destruirle la imagen como rostro de la campaña publicitaria “un asadito”, donde participa junto a Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, puesto que el programa de concurso culinario es auspiciado por una marca de supermercados de la competencia.

Según indicó el panelista de “Me Late Prime” la producción de Chilevisión estaba bastante interesada en contar con su presencia, por lo cual accedió a pagarle el monto de dinero que solicitó, que sería seis veces mayor a la ofrecida.

Sin embargo, a pesar de haberlo contratado como una celebridad, su paso por el programa no fue de los mejores, ni tampoco habrían respetado las cláusulas como: que fuera parte del equipo rojo y que no trabajara con ningún producto del supermercado contrario.

“Aquí viene la madre del cordero, porque el programa es auspiciado por la marca de supermercados enemiga de la marca de la cual Ignacio Román es rostro, por lo tanto Ignacio siempre fue contratado para ser destruido (...) y transformarlo en el peor chef de Chile (...) como cuando contrataron a Margot Khal (de Canal 13) para congelarla y sacarla de TVN”, comentó el periodista.

Recordando también, cuando en la última participación de Nacho Román en el Discípulo tuvo que preparar un asado, que es su especialidad, y fue eliminado porque al chef francés Yann Yvin no le gustó la cocción de la carne, al encontrarla demasiado cruda.

“Lo que quiere el programa...”

Tras eso, Rojas reveló un dato mayor. Puesto que un “importante” director de televisión le habría confirmado la hipótesis de boicot que la producción habría realizado para perjudicarlo.

“Ignacio, lo que quiere el programa es destruirte como imagen y sepultarte como rostro de esta cadena de supermercado”, aseguró Rojas, que el famoso director le habría dicho a Román.

Las polémicas

Ignacio Román se ha caracterizado por no ser muy dócil en las grabaciones de “El Discípulo del Chef”. Ha tenido problemas con el líder de su equipo Ennio Carota, además de sus compañeros de cocina, lo que ha quedado, supuestamente, grabado a fuego en el participante, luego de que no lo invitaran a un carrete para celebrar el fin de las grabaciones.

Según Francisco Halzinki de “Me Late”, “en polémica terminó todo, lo único que faltó fue que se tiraran los sartenes con aceite en el rostro”.

De acuerdo a las versiones recogidas en “Mira Lo que Hizo”, Nacho Román en una oportunidad se paró y detuvo las grabaciones del programa, porque supuestamente “lo hicieron cocinar carne asada y no les gustó supuestamente a los jueces”, dijo Luis Sandoval.

“A raíz de aquello no lo habrían invitado a la fiesta”, dijo Sergio Rojas, quien le preguntó al respecto al mismo Román.

“No querido, fue por fuerza mayor, por trabajo. Pero igual no quería ir... usted me entiende y me conoce”, le respondió el participante.

Lo que se contrapone a lo que otro participante de “El Discípulo del Chef” le reveló a Francisco Halzinki: “No fue considerado porque no se llevaba bien con nadie”.