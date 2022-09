Mario Velasco confesó que “era bien mujeriego” y que cuando le fueron infiel entendió el dolor que provocó

“Era bien mujeriego”. Así, corta. Mario Velasco reconoció que durante la parte más tierna de su juventud no se portó bien con sus parejas y las hizo sufrir. En conversación con Tiempo X, el animador dijo que “tuve hartas pololas, disfruté harto y no me puedo desmarcar de algo que era verdad. Yo digo que la gente cambia. Estamos hablando de cuando yo tenía 27 años y ahora tengo 43″.

Velasco agregó que “he cambiado, y he cambiado demasiado. Como seres humanos, maduramos, unos antes y otros después”.

El conductor de “Zona de Estrellas”, explicó que “parte de la maduración del ser humano es valorar lo que uno tiene, ya sea en lo laboral, en su familia, con la pareja... Eso hace que uno tenga otra perspectiva y respete a la persona con quien está. En algún momento carecía de eso, hasta que entendí”.

¿Como pecas pagas?

“Cuando me fueron infiel en algún momento de mi vida, entendí el dolor que le había provocado a mucha gente antes”, confesó sentidamente Velasco.

“Después, cuando me puse en pareja, tenía súper claro que si dejaba de sentir lo mismo por esa persona, que te puede pasar, es súper válido. Pero también es válido el ser claro con esa persona. Dejarlo claro desde un principio, eso es súper sincero”, sentenció.