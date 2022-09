Paloma San Basilio: “La elegancia es una forma de ser”

Paloma San Basilio representa grandeza, elegancia e intemporalidad. Por esto, por su legado y talento inmensos y sus millones de discos vendidos en décadas de carrera, será homenajeada en los Latino Music Awards, que tomará lugar en el Movistar Arena, el 12 de octubre.

Paloma habló con Publimetro sobre música, elegancia, vida y creación en medio de una etapa de su vida donde sigue mostrando el esplendor de su autenticidad.

¿Qué implica ser homenajeada en los Latino Music Awards 2022?

Estoy emocionada porque realmente es un reconocimiento para toda mi carrera, para todo el trabajo realizado y lo compartiré en esta entrega que premia a tanta gente joven. A artistas que están en pleno punto de ebullición y que me recuerdan a mi misma en esa etapa.

Me parece estupenda esta convivencia de una generación musical con otra, además de premios para distintos tipos de música, lo que me parece interesante. Y estoy muy emocionada de volver a Colombia.

¿Qué opinas de los nuevos géneros musicales como la música urbana?

La música urbana es la expresión de los jóvenes de nuestro tiempo. Antes era al revés: durante mucho tiempo los adultos imponían su expresión en los jóvenes. Y es una lógica que revoluciona el mercado cuando ya hay un acceso a bastante información que antes no había. Allí, la gente con bastante poder adquisitivo iba a los conciertos, compraba los discos. Ahora, con las redes, se ha democratizado la música y el mercado.

Así, la gente joven ha tomado su espacio y este a veces se trata de bailar y compartir, tomarse una copa, estar con mucha gente. Además de la rítmica, que muestra ciertas expresiones de ciertas etapas de la vida. Hay mucho de esta música que no comparto, pero la respeto mucho. Esto, en el sentido de que su ritmo es contagioso y tiene mensajes positivos, en cuanto a ideología o respeto a la mujer. Esto lo encuentro muy valioso.

Eres un icono por tu elegancia. Explica tu concepto sobre este término, por favor.

La elegancia es una forma de ser. He conocido a gente muy elegante y muy humilde, que a lo mejor no tenía medios para vestirse. De este modo, creo que la elegancia es una actitud.

El ser elegante significa tener respeto, saber comportarte, preocuparte por tu entorno. Pero también donde no haya una vida donde exista violencia y agresión. Ni imposición.

La elegancia es algo sencillo. No hay que provocar de manera externa, porque creo que la elegancia adquirida suele convivir mal con quien la tiene innata.

¿Con cuál artista latino colaborarías?

Soy muy fan de Carlos Vives. No es de última generación, pero me gusta muchísimo. Y hay gente que realmente me gusta lo que hace. Yatra, con John Legend. Me encanta. Hay gente nueva que hace cosas muy bonitas y crean desde una personalidad propia. Es lo más interesante: generar tu propia identidad.

Pero hablando de identidad, en los programas dedicados a imitaciones se ve que eres difícil de imitar. Valga la redundancia.

Hay mucha gente que me imita que es muy penosa conmigo. Pero creo que hay gente que me imita muy bien. Divinamente. Creo, que a lo mejor, lo más difícil de imitar es mi color de la voz. Puedes hacer las filigranas, armar, pero él color es lo más difícil. Y yo tampoco entiendo por qué lo es, porque no me parece distinto a lo que hacen otras gentes.

¿Cuál crees que es la canción que define tu legado?

No lo sé. Son treinta y tantos discos, me resulta difícil. Es como una infidelidad. Hay canciones que canto mucho, luego descubro otras. Y hay canciones que tienen que vivir conmigo, como ‘No llores por mi Argentina’, Cariño Mío, Por qué me abandonaste, Demasiado Herida, Vida, etc. Estas son canciones que cantas y a medida que lo haces te gustan más. Y de ellas recibes lo mejor de la gente.

En gira, siempre pido que canten conmigo. Esto, como celebración luego de la pandemia, porque estamos juntos. Se cantan todo. Y que la gente cante tus canciones es hermoso.

¿Cómo mantenerse única en todos estos años?

El único secreto es no ir en contra de uno. Crear con identidad. Tratar de que todo lo que haga tenga cierta coherencia. Mejor, peor, es honesto, y tienes un sentido de la vida. Creo que como artista, no puedes estar eximido de tener una actitud frente a la vida. Una ética. Una idea de cómo es transitar por el mundo. Yo he sido coherente en mi vida y por ende, en mi trabajo escénico, discos y entrevistas. Es muy importante la coherencia.

Es como la rosa que está en el planeta de El Principito. Somos únicos porque nos tenemos a nosotros mismos desde pequeños y así nos amamos y nos cuidamos. Y nos miramos al espejo. También creo que es importante ser fiel y generoso con uno mismo y los demás.

Como artista, ¿qué camino te falta por transitar?

No lo sé. Luego de todo lo que he hecho, ya no tengo ni idea. Yo me dejo llevar. Voy a ver lo que soy capaz de desarrollar y crear. Ahora mismo, las metas desaparecen. Quiero vivir y dejarme fluir, si llegan proyectos iré con ellos uno tras otro sobre el camino. También tienes que estar abierta a que te propongan cosas y tu digas por que no.

Pero, ¿harías reggaeton?

Me gusta. Y me pongo a oírlo, y me recuerda, en un tempo un poco más fuerte, el Baion brasileño que bailaban mis padres. Pero el reguetón es un ritmo más rápido y cadencioso. Me encanta bailarlo y entiendo que sea tan popular. Es un ritmo latino.

Y ¿porqué volver precisamente a Latinoamérica?

Latinoamérica son mis alas. Al viajar allí por primera vez me sentí en mi hogar. Me encantan los acentos, la música. La inmensidad, la riqueza, la vegetación. Estoy en California con mi hija y nietos y tiene algo de hispano. Y es una mezcla multicultural. Necesito estar de este lado del océano.

¿Quién eres como mujer y artista en estos momentos?

Una mujer de su época que sigue aprendiendo, disfruta de esta etapa, es una maravilla no pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Aprendo de mi familia, el cambio de normas, estética y pensamiento en la sociedad. Tengas la edad que tengas, debes seguir vigente, con curiosidad sobre lo que hay a tu alrededor. Y en mi caso, eso me hace ser la mujer que soy.