Pamela Díaz se quejó por el largo finde de Fiestas Patrias: “Que se acabe el 18, estoy chata, con los cabros encima”

Pamela Díaz mostró su descontento por el largo fin de semana de Fiestas Patrias, y no es porque no quiera celebrar sino que está aburrida de poder disfrutarlo en soledad.

A través de su cuenta de Instagram, la “Fiera” contó que tuvo que salir a comprar empanadas con su hija menor, Pascuala, y que no sabía qué cocinar porque todo está cerrado por los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre.

“Ya quiero que se acabe el 18, estoy chata, con los cabros encima, no sabemos qué cocinar, todo cerrado”, expresó en la red social.

“Ya no quiero más 18, son muy largas las Fiestas Patrias”, aseguró, esto porque “me gusta tomar cuando nadie toma, no cuando están todos tomando, entonces eso me molesta”, explicó.

“No puedo estar sola ni un día”, concluyó mientras que su retoña se subía encima de ella.