Romantic Killer en Netflix: el animé de comedia romántica estrenó tráiler y fecha de estreno en la plataforma

Comedia + romance es una fórmula de éxito dentro de Netflix y si además se la añade manga, pues se tiene como resultado, un animé que seguramente dará mucho de que hablar dentro de la plataforma streaming.

Romantic Killer es la nueva serie animada que traerá Netflix en el mes de octubre para satisfacer a varios segmentos de su exigente audiencia.

El manga en el que se adaptó esta serie animada ganó el gran premio de la segunda edición del premio de manga de Shueisha “Jump Vertical Scroll Manga Award”, y fue serializado en shonen Jump + de la editorial de 2019 a 2020. La comedia romántica slapstick se centra en una chica de secundaria, Kyoko Hoshino, que “nunca quiere enamorarse”, y una maga, Lili, que de repente aparece para enamorar a Kyoko de un cierto propósito.

Detalles del animé que estrenará Netflix.

Este animé es producida por el estudio de animación DOMERICA, conocido por tener trabajos como The World Ends with You The Animation y Flying Witch Petit.

La dirección está a cargo de Kazuya Ichikawa quien ha trabajado en Seven Knights Revolution: Eiyuu no Keishousha, Shakunetsu Kabaddi, Chuubyou Gekihatsu Boy, entre otros. Mientras que los guiones contará con la supervisión de Sayuri Ōba y Hiroko Fukuda.

El resto del equipo lo conforma: Arisa Matsuura en el diseño de los personajes, y Ryo Kawasaki y Tomoyuki Kono componiendo la música.

La sinopsis de esta historia es la siguiente:

Cada día juega a videojuegos, se pone las botas comiendo ‘pica pica’ y juega con su querido gato. Pero esta feliz existencia pasa a ser todo un jaleo cuando una criatura mágica la transporta a una realidad alternativa en la que no encuentra ninguna de sus cosas favoritas.

Tráiler de Romantic Killer