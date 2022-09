Actores de “Andor” revelan detalles de la esperada precuela de “Rogue One: una historia de Star Wars”

En diciembre de 2016, Disney estrenó “Rogue One: una historia de Star Wars”. La historia protagonizada por Felicity Jones y Diego Luna contaba cómo los rebeldes habían conseguido el mapa de la Estrella de la muerte y partía antes de “Star Wars: Una nueva esperanza” (también conocida como el Episodio IV). La cinta dirigida por Gareth Edwards se ganó a los fans, la crítica y fue un éxito de taquilla, acumulando sobre 1.056 millones de dólares. Hoy se estrena en Disney+ “Andor”, la serie que se centra en el personaje de Luna, Cassian Andor, y está ambientada cinco años antes de lo ocurrido en “Rogue One”.

Los actores Genevieve O’Reilly , Kyle Soller y Denise Gough contaron detalles a Publimetro de la producción en que también participan Stellan Skarsgård, Forest Whitaker y Adria Arjona, entre otros.

O’Reilley retoma su rol como la senadora Mon Mothma, quien intenta apoyar la rebelión. La actriz comentó sobre este regreso: “Es emocionante tener la oportunidad de aprender sobre esta mujer, aprender sobre ella como una líder femenina muy importante, pero también sobre ella como mujer, la mujer detrás de esta líder”.

Genevieve O'Reilly en Andor Genevieve O'Reilly interpreta a la senadora Mon Mothma en la serie Andor de Disney+

Además, la intérprete destaca que, al ser una precuela, se sabe exactamente cómo termina la serie tras las dos temporadas anunciadas. “Comenzamos en un lugar completamente diferente. Comenzamos con una Mon Mothma que luce y se siente como si nunca la hubiéramos conocido antes, incluso se viste de manera diferente. Ella se ve diferente. Ella está en un mundo del que realmente no hemos visto mucho”.

Respecto a las expectativas de una fanaticada implacable, la actriz tras Mon Mothma, asegura que le encanta que sean “increíblemente apasionados”.

“Creo que es una plataforma extraordinaria en la cual apoyarse cuando te das cuenta de que hay tanta gente detrás de ti. Son apasionados porque significa algo para ellos y es encantador ser parte de algo que significa algo para la gente”.

Kyle Soller en Andor de Disney+ El actor Kyle Soller interpreta al villano Syril Karn en Andor de Disney+

El Vaticano

Por su parte, Kyle Soller y Denise Gough interpretan a villanos; aparecen en la serie como el inspector adjunto de la empresa que gobierna el planeta minero de Morlana One, Syril Karn y la oficial imperial Dedra Meero, respectivamente. Los dos tienen en común su odio a Cassian Andor.

A diferencia de Luna o la misma O’Reilly, los actores eran nuevos en este mundo donde cada decisión debe tener el OK de “El Vaticano”, donde expertos confirman si lo que se ve en pantalla concuerda con Star Wars.

Soller recuerda que, a pesar de que el creador y guionista Tony Gilroy los guió “de tal manera que todos sabían que había una responsabilidad con la historia, pero recuerdo que (el trabajo) estaba lleno de alegría y una especie de intimidad”.

Denise Gough en la serie Andor de Disney+ Denise Gough interpreta a la oficial imperial Dedra Meero en Andor de Disney+

En tanto, Gough cuenta que lee muchas obras de teatro de los mejores autores, por lo cual es escéptica con los guiones de TV y suele considerar que necesitan muchas mejoras. Pero eso no fue lo que le ocurrió al leer los primeros tres guiones, en los que ni siquiera aparece: “Me emocioné bastante y lograron hacerle eso a alguien que no conocía la historia. No conozco ‘Star Wars’, no es parte de mi historial ni nada. Así que solo estaba leyendo los guiones y eran tan hermosos: tan bien pensados y con todos estos escritores brillantes”, dice sobre el trabajo de Tony Gilroy y su equipo.

La actriz tras Dedra Meero tiene grandes expectativas justamente por el respeto que Gilroy y sus colaboradores tienen por el universo creado por George Lucas. “Espero que lo que se presente sea una ofrenda profundamente respetuosa hecha al Universo existente”. dice.

En ese punto, Soller complementa: “Al mismo tiempo que Tony lo llevó a un nuevo territorio. Mientras leía los guiones era como, ‘Oh wow, esto es realmente diferente a Star Wars. Esto es como entrar en un maravilloso mundo nuevo”, asegura el actor.