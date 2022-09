“El 17 amanecí con un dolor de guata de la pu... madre”: Helhue Sukni contó que no la pasó bien en Fiestas Patrias

Helhue Sukni volvió a reaparecer en las redes sociales después del fin de semana largo de Fiestas Patrias, y contó las complicaciones de salud que tuvo al iniciar las celebraciones.

A través un video en Instagram, la abogada contó que mientras se encontraba celebrando surgió un inesperado inconveniente que solo la dejó festejar la “primera patita”.

“Yo lo pasé bien y mal. El día 16 hice la fonda ‘Hola amigos’ donde invité a las niñas que trabajan conmigo y mis amigas, las más cercanas. El 17 amanecí con un dolor de guata de la pu... madre”, confesó de entrada.

Según las palabras de Helhue, de la nada comenzó con “retorcijones, me sentía pésimo. He pasado el sábado y domingo ahí, en mi cama, acostada, me sentía pésimo, pésimo... Y a cada rato al baño”.

Sin embargo, y a pesar del malestar, Sukni intentó ver el lado positivo de la vida. “Me sirvió para relajarme, vi el funeral de mi Reina que me encanta, es que me gusta la monarquía”, aseguró.

“Ayer salí, fui con Rocky a la casa de mis papás porque estas yeguas en la calle (hijas)”, finalizó.