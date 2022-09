El peligro de atacar a las famosas por su físico y que demuestra no hemos aprendido nada

Gwen Stefani ha sido todo un suceso en los escenarios desde sus días en No Doubt a fines de la década de 1980 hasta los éxitos como “Hollaback Girl”, “What You Waiting For” o “Wind It Up” que se desprendieron de sus álbumes como solista. Sin duda si algo ha sabido hacer bien es mantenerse vigente en la música, adaptándose con nuevos sonidos y colaboraciones.

Sin embargo, parece que la imagen siempre será más importante. No importan los premios y reconocimientos, ni las ventas (porque incluyendo su trabajo con No Doubt, Stefani ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo) porque hoy el tema de conversación es su rostro.

¡Gwen Stefani no podrá desbloquear su iPhone 13 mediante Face ID! pic.twitter.com/10XdlVBggE — Roberto Martín (@robbhaifisch) September 16, 2022

Desde hace un par de meses la cantante ha dividido a los fanáticos con un cambio de imagen antes de la nueva temporada de The Voice.

Aunque siempre se ha caracterizado por trasnformar su imagen, ésta vez las redes sociales no han dejado de señalar que “luce irreconocible” y que probablemente recurrió a cirugías estéticas que “arruinaron su rostro”.

En una conversación con la revista Roma’s, Gwen habló con franqueza sobre los estándares de belleza y el envejecer frente a los reflectores.

“Sólo quiero lucir tan bien como pueda a cualquier edad”, dijo haciendo referencia a su vez sobre el lanzamiento de su nueva marca de maquillaje.

Ella explicó: “Es sólo una de esas cosas cuando envejeces, y tu cara cambia constantemente: intentas nuevas formas de lucir diferente y te ves lo mejor que puedes”.

En redes sociales se pueden leer comentarios crueles que han sido catalogados como una forma de violencia que somete a las mujeres que cambian algo de su físico. Todos hablan de cirugías mal hechas, intervenciones innecesarias y cambios que arruinan la imagen pero nadie piensa en el impacto que esto tiene.

La presión por la perfección ha llevado a muchas mujeres al límite con su cuerpo

Si bien siempre es bueno hablar sobre aceptación y amor propio, no deberíamos creer que tenemos el poder sobre las decisiones de otras personas. Quien quiera cambiar, que lo haga pero lo ideal sería que siempre sea por decisión propia y no por cumplir expectativas ajenas.

En el mundo del espectáculo existen demasiadas presiones que exigen a los famosos ajustarse a estándares de belleza poco realistas y hemos sido bastante crueles cuando no están a la altura. Pareciera que por ser famosos no pueden mostrarse vulnerables o imperfectos.

Famosas como Jamie Lee Curtis han sido muy honestas respecto a cómo se dejaron llevar por esas expectativas y el arrepentimiento de someterse a dolorosos e incluso peligrosos procedimientos para gustar.

Nicole Kidman que también ha sido considerada una de las mujeres más bellas del espectáculo, dejó de creer en su belleza natural para someterse a un tratamiento de bótox.

La actriz nunca admitió haberlo hecho pero los cambios en su rostro se hacían cada vez más evidentes, lo que la convirtió en blanco de críticas. Fue hasta 2013 que Nicole Kidman admitió al periódico italiano La Repubblica: “¡Por fin puedo volver a mover la cara!”. Y es que cuando vio que el bótox había eliminado su capacidad para gesticular, buscó la forma de disolverlo de su rostro.

Nunca sabemos la historia personal de cada quien por eso no hay que juzgar

Cuando vemos que alguien cambia “drásticamente”, asumimos que recurrió a procedimientos estéticos pero cada quien tiene una historia diferente. Recientemente Zac Efron se sinceró sobre lo que hizo que su rostro cambiara y que todo tenía que ver con un accidente que lo llevó al quirófano.

Zac Efron Zac Efron sorprendió a todos cuando en un video de 2021 lució un rostro visiblemente cambiado

Según explicó a Men’s Health, se sometió a una cirugía reconstructiva tras sufrir un accidente. El actor se cayó en su casa y se rompió la mandíbula en noviembre de 2013, lo que hizo que los músculos de la cara y la mandíbula tuvieran que trabajar más duro.

En 2020, Chadwick Boseman también llegó a ser víctima de crueles críticas cuando de pronto fue captado mucho más delgado y acabado. Mientras que el Internet señalaba “lo mal que se veía”, nadie sabía que estaba luchando contra el cáncer de colon que terminó por arrebatarle la vida.