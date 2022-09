“Fue un poquito distante y un poquito fría”: Leonor Varela confesó cómo fue trabajar con JLo

Leonor Varela habló sobre una particular anécdota junto a la cantante Jennifer López, esto mientras se encontraba como invitada en el programa de Julio César Rodriguez, “Pero con respeto”.

La artista nacional recordó su rol en la producción “Cómo ama una mujer”, una historia inspirada en la relación entre JLO y Mark Anthony, en la cual la chilena interpretó al personaje principal. Sin embargo, no tuvo buena experiencia durante el rodaje del film.

“Sí, en rigor interpreté a Jennifer López. Era un producto, una mini serie que ella actuó de productora y que me casteó como ella misma y ella quería contar la historia de amor entre Ben Affleck y Mark Anthony y ahora mira como se dio vuelta”, contó la actriz.

En la misma línea, aseguró que la cantante no tuvo interés en tener contacto con ella, por lo que no se sintió muy cómoda con su trato.

“Me hizo una audición y quedé no más. La conocí... Jennifer es una gran profesional, es una bestia en el trabajo con un talento enorme, es una emprendedora en muchos ámbitos. Pero es muy raro. Yo no sentí una calidez, una cercanía femenina de amistad de ella y que tengo con un montón de otras actrices igual de bacán y talentosa”, confesó Varela.

“Si tú la miras ella no está rodeada de amigos de infancia, no tiene amistades en el medio, es una persona bastante distante”, reflexionó la actriz.

Leonor Varela enfatizó en que fue “raro” interpretar este papel por la poca cercanía. “Nunca me dio la hora de sentarnos a hablar así que lo estuve haciendo bastante sola y es un proyecto que hicimos para la televisión”, confesó.

Sin embargo, la chilena no se lo tomó personal y comentó que “fue un poquito distante y un poquito fría, pero yo creo que no es particularmente hacia mí, yo creo que ella es así”, sentenció.