La peor semana de Solabarrieta: Desclasifican pelea en gimnasio por “patas negras” ]

Tras el choque de su vehículo y huir del lugar en La Ligua, se dio a conocer que el periodista deportivo Fernando Solabarrieta ya había protagonizado una polémica al interior de un gimnasio, luego que un hombre intentara golpearlo por haber estado, supuestamente, con su mujer. Así lo informó el panelista de “Zona de Estrellas”, Hugo Valencia.

“Estaba entrenando cuando, distintas personas entre clientes y trabajadores del gimnasio, se dan cuenta que algo está ocurriendo en el sector de máquinas”, comentó el periodista y compañero de Raquel Argandoña en el programa de espectáculos.

Al escuchar el griterío del altercado, Valencia se da cuenta que estaban “atacando, agrediendo a Fernando Solabarrieta. Me cuentan que en ese minuto vemos que le pegan a Fernando Solabarrieta”, señaló, ante la sorpresa de sus colegas.

Según explicó, el esposo de Ivette Vergara quedó sin reacción y no devolvió los golpes ante el intento de agresión.

“(Estaba) en shock, nunca reaccionó, nunca atacó a la otra persona”.

El motivo de la pelea, sería porque Solabarrieta habría engañado a su esposa, con la mujer del agresor quien le gritaba “me cagó con mi señora”.

“Todos escucharon lo mismo, que este hombre va a increpar a Fernando porque supuestamente se había metido con su mujer”, complementó Valencia, testigo del tenso momento.

Finalmente, tras el alterado el hombre le gritó “si te pillo te voy a matar”, mientras los demás deportistas y trabajadores intentaban calmarlo y evitar que la pelea pasara a mayores.

“No le he sido infiel a Ivette”

Tras conocer la pelea, Valencia se contactó con Fernando Solabarrieta, quien le confirmó el intento de agresión, pero descartó haber sido infiel.

“No calificaría esto como un incidente… A mí nadie me pegó (...me gritaba) mi señora, mi señora…” habría contado Fernando, pero sin entender el enojo del hombre a quien reconoce, haber visto en ocasiones anteriores.

“Ese muerto no lo cargo yo. No tengo nada que ver ahí, no le he sido infiel a Ivette Vergara”, le aseguró el animador a Valencia.

“Desconozco las razones de este tipo, de venir a enfrentarme en el gimnasio. Lo he visto (al hombre), pero no tenemos ningún tipo de relación, no nos conocemos (...) no le voy a dar crédito a cualquier loco que me llega a enfrentar por cualquier cosa, ni tampoco me gustaría que los medios le den crédito a algo que no es noticia”, recalcó Solabarrieta a Hugo Valencia.