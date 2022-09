“Me da pudor”: Edo Fuentes reveló cómo se las arregló luego que La Red no le pagara el sueldo durante 3 meses

Si bien Eduardo Fuentes era un rostro conocido de La Red con un sueldo acorde a su labor, lo cierto es que al igual que todos los empleados que trabajaban para esa estacion televisiva, dejó de recibir su sueldo cuando esta entró en crisis.

Tres meses sin recibir su salario no fue fácil y así lo dejó en evidencia en la última entrevista que otorgó al diario LUN: “Le he dado muchas vueltas a lo que pasó (con su excasa televisiva), desde la tristeza, la rabia y la desesperanza”, comentó.

Sus palabras que también fueron replicadas en el portal de Página7, evidencian que por mucho tiempo estuvo pregúntandose qué fue lo que llevo a La Red a vivir semejante crisis financiera, y terminó entendiendo que todo fue producto de la mala administración de la empresa.

“Eso se tradujo en que no había fondos para pagar los sueldos”, aseguró, lo que produjo que él y sus compañeros de canal quedaran sin salario para pagar las cuentas y sin poder trabajar. Ojo que aún no le pagan lo adeudado.

“Es una deuda que se supone será saldada en algún momento. Yo estoy en la fila esperando que me paguen lo que trabajé, lo que es justo”, explicó.

¿Qué hizo sin sueldo?

¿Cómo se las arregló durante estos meses?, era la gran incógnita que en Lun no dudaron en preguntarle. Fuentes respondió que su trabajo en Radio y eventos lo ayudaron bastante.

“También usando plata de los ahorros, buscando de qué manera pagar las cuentas y mantener el barco a flote”, indicó y agregó que como animador “uno tiene un buen pasar, pero no tiene asegurada la vida ni nada”, afirmó.