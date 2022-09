“No necesitó estudiar más”: Paula Pavic le paró los carros a detractores del Chino Ríos

Aburrida de los insultos contra su marido, Paula Pavic salió a defender a Marcelo Chino Ríos de los comentarios negativos que recibe como pan de cada día y le paró los carros a sus detractores que lo molestan por su postura política y le refriegan en la cara que no tendría estudios, por lo cual señaló que él no necesitó calentarse el mate, porque “tiene un máster en resultados” y mucha “disciplina”, escribió en su Instagram.

“Algunas personas se han preguntado (tratando de denigrarlo) si terminó el colegio (cosa que sí hizo) pero más allá de eso él no necesitó estudiar más para lograr su objetivo”, le aclaró a los odiosos de siempre.

Además, agregó “él tiene un máster en resultados y ahora más que nunca quiero que me muestre el camino, porque yo también quiero tener la disciplina para lograr mis resultados”, señaló orgullosa del extenista, quien llegó al número uno del mundo y ha estado en el ojo del huracán tras ser la cara visible del Rechazo.

El quiebre del Chino

La historia de Marcelo Ríos como entrenador del promisorio tenista chino Juncheng Shang tuvo un abrupto final y a pesar de los buenos resultados, llegó a su fin según explicó a La Tercera.

“Yo creo que esta fue una decisión del papá. No fue decisión de Jerry. Aparte la mamá y el papá se agarran todo el día y eso le hace mal al pendejo. No sé qué mierda hablarán, pero sé que la mamá estaba bien contenta. Le dije a Jerry que lo conocí súper poco y al papá que no podía ser que todo el día anduviera peleando. Se sale de sí, empieza a gritar o se va a la chucha. Es una cultura muy difícil. Es súper difícil convivir con ellos, no estoy dando excusa de nada, pero que me echen y me digan ‘hicimos cuatro primeras rondas, la raja’. Pero el tipo hizo dos finales y está 190. Entonces, por resultados no pueden huevear. Pero da igual. A mí no me influye. Yo te digo la verdad: no lo estaba pasando bien con el viejo”, afirmó.