¿Qué sabemos de un reboot de La Historia Sin Fin? Fuentes de Hollywood revelan que hay “guerra de ofertas” por los derechos

La Historia Sin Fin apareció en América Latina en 1985 para deja una huella imborrable y convertirse en un ícono de esta época dorada para la producción cinematográfica. Quienes crecieron en aquellos años respondían al grito de Atreyu y conocían los nombres de Fújur, Bastián Baltazar, La Emperatriz y Gmork.

Apenas una pequeña probada del tema original de la película, en el cierre de la tercera temporada de Stranger Things, nos llevó a ese momento y causó toda una revolución entre quienes sacaron la referencia y, obviamente, cantaron junto a Dustin y Suzie.

Tal parece que esa precisa referencia de la que hablamos encendió el bombillo de los productores ejecutivos de Hollywood, pues vieron en esta una oportunidad de reboot de La Historia Sin Fin.

Debido a que The Rings of Power y House Of The Dragon significan el reinicio o precuela de dos historias que pisaron fuerte en la industria del entretenimiento mundial, Deadline le preguntó a un productor cuál sería la próxima aventura que llegará en un futuro no tan lejano. Y para sorpresa de todos, su respuesta fue: La Historia Sin Fin.

Deadline reseña esto: “Resulta que un puñado de streamers y estudios, en ambos lados del Atlántico, están persiguiendo los derechos de pantalla de la amada propiedad del difunto autor alemán Michael Ende. Hemos hablado con varias partes interesadas y escuchamos que hay ofertas multimillonarias sobre la mesa. La agencia alemana AVA representa al patrimonio, pero se negó a comentar”.

De acuerdo con lo que publica Rotten Tomatoes, las productoras de la franquicia Star Wars, Kathleen Kennedy y Appian Way apuntan al inmediato desarrollo de La Historia Sin Fin.

Por ahora solo las detiene el tema de los derechos, pero esperan que se destrabe esta situación para comenzar a trabajar en el clásico de los años ochenta.