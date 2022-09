Shakira habla por primera vez de ruptura con Piqué: “Solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos”

Por primera vez Shakira habló de su ruptura con Gerard Piqué, en entrevista con Revista ELLE desde su casa en Barcelona, describiendo su actual momento como “su hora más oscura”. Ya que tras la separación, ahora deben finiquitar la custodia de Milan y Sasha, de 9 y 7 años.

Respecto al quiebre, la colombiana asegura que “todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato”, dice riendo.

“Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen”, explicó.

“Hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones. Pero ahora ¡estoy tan agradecida por mi trabajo!”, se confiesa.

Sus hijos...

Respecto a los niños, la cantante explica que no puede vivir la separación como una familia normal, como ir de paseo o tomarse un helado, porque hay fotógrafos en todos lados.

“Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real”, aseguró-

“Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes. Como he dicho, es probablemente la etapa más oscura de mi vida”, sentenció.