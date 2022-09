“Somos bien distintos, pero somos familia: Mario Velasco contó la firme sobre su relación con Caro Mestrovic

Mario Velasco y Carolina Mestrovic fueron novios hace varios años mientras se encontraban trabajando en el programa juvenil de “Yingo”, y fruto de su relación nació su hija Julieta, y gracias a ella hoy la expareja tiene una gran relación.

Así lo confirmó el animador de “Zona de Estrellas”, en donde aseguró que al principio no fue fácil pero que por el bienestar de su retoña dejaron las diferencias a un lado.

“Es complicado dar una receta, no te digo que la relación entre nosotros siempre haya sido una taza de leche” (...) cuando uno se separa como pareja siempre hay momentos complicados”, comentó en la entrevista a TiempoX.

Según Velasco, la fórmula para mejorar su relación fue “dejar de ser egoísta y entender que hay algo mucho más importante que tú y que tiene que ver con tus hijos…Se logra entender que Julieta es lo más importante”.

“Poder poner lo máximo de nosotros para que haya instancias en que a pesar de que para Julieta pueda ser difícil el hecho de que su mamá viva lejos, el que haya una armonía entre nosotros”, complementó.

Tanta ha sido la confianza que han generado como familia, que “cuando viene Caro con Jonathan se quedan en mi casa o ahora que nos fuimos de vacaciones juntos, es decir tratar de que en ese sentido haya armonía”, contó.

“Somos bien distintos”

En la misma línea, el comunicador aseguró que en la actualidad “tenemos buena onda, tuvimos unas vacaciones espectaculares y quedamos con las ganas de repetir el próximo año. Fui con Matías, mi hijo, entonces creo que en ese sentido el poder conformar una familia, distinta a lo mejor a como todo el mundo piensa que son las familias”, sostuvo.

Sin embargo, Mario admitió que junto a Carolina “somos bien distintos, pero somos familia. Creo que en ese sentido poder entender que finalmente lo importante es el bienestar de los hijos y nosotros con la Caro tener una buena relación”.

“Uno no puede escupir al cielo y tal vez las cosas cambian porque tomar decisiones frente a un hijo te hace tener puntos de vistas distintos, por como vemos su crianza, y en ese sentido no me atrevo a poner las manos al fuego y decir que somos una pareja ejemplo”, añadió.

La expareja ahora ve la vida desde otro punto de vista “como adultos”, y por eso “creo que está la satisfacción de ver a la Julieta feliz con sus papás de vacaciones y agradecer a Jonathan, su pareja”, aseguró Velasco.

Jonathan, el esposo de su expareja

Según las palabras de Mario Velasco, el comunicador tiene una gran amistad con el actor Jonathan Freudman, el actual esposo de Carolina Mestrovic.

En la conversación con el medio, el rostro de “Zona Latina” le tiró puras flores al talento, y aclaró que tiene una gran complicidad con él.

“También agradecer a Jonathan, al marido de la Caro (Mestrovic), porque todo tiene que ver con el amor a los hijos pero, en este caso, él no tiene hijos involucrados en todo esto, entonces eso habla de un gallo súper seguro, de ser un gallo que quiere mucho a la Caro, de ser súper sensible y de entender que, en base al respeto, se puede lograr una dinámica de irse de vacaciones juntos”.

Cabe recordar que la expareja se fue a México a pasar unos días junto a sus retoños y a Jonathan, en donde “me acerqué bastante a él en las vacaciones. Logramos establecer unos lazos de poder disfrutar, de reírnos, de comer, de pasarlo bien, de disfrutar, de un montón de cosas. Se lo agradezco mucho porque hay que poner harto de uno”, indicó.

“Yo trato de ser empático y ver las situaciones y cómo lo debe estar viviendo él y todo lo que tiene que poner para que esto resulte, y en ese sentido también agradecerle mucho porque sé que es un esfuerzo grande. Yo, si me pongo en su posición, tal vez no serían tan evolucionado, tan seguro para poder llevarlo a cabo”, concluyó el animador.