“¡¿60 minutos para hacer una hamburguesa?!”: Ennio Carota se enojó con Dani Castro tras demora en una preparación

Ennio Carota superó el límite de su paciencia durante el último capítulo de “El Discípulo del Chef”, esto luego de ser protagonista de un tenso encuentro con Daniela Castro tras una prolongada e innecesaria demora en una preparación.

Todo comenzó cuando el líder del equipo verde comenzó a acelerar a la cocinera. “¿Le pido un favor? Yo sé que es una mujer sensata, necesito que me arme la hamburguesa. Quiero ver las cinco hamburguesas en la bandeja”, gritó el chef.

“Tengo que meter los pollos al horno, pero se van a enfriar. ¿Qué hago?”, aseguró la discípula, quien le explicó que se iba a demorar en preparar el plato principal de la competencia.

“¿Entonces tú quieres esperar hasta el último momento para darme la hamburguesa crunchy (crujiente)? Yo me tiro dos tiros, ¿sabes dónde? No sé cómo lo haces, es problema tuyo. Tú te metiste en este lío y es tuyo. Tú eres responsable”, exclamó Ennio Carota entre gritos.

El alza en la voz del chef italiano no le gustó nada a Dani Castro, quien se defendió de las palabras del chef.

“Me está estresando un poco el chef Ennio. Me grita, me grita y quería la hamburguesa a los cinco minutos. Quería que estuviera todo”, exclamó la ganadora de “MasterChef”.

“¡Me las tienes que armar ahora ya!”, insistió nuevamente Carota.

“¡Daniela, falta una hora! ¡Una hora! ¿60 minutos para hacer una hamburguesa? Es demasiado. Esto me vuelve loco”, sentenció el chef.