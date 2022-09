A Shakira le llueve el apoyo de estos famosos: Alejandro Sanz es uno y emociona a los fans

Shakira rompió el silencio y dio su primera declaración sobre la separación de Gerard Piqué para la revista Elle, en la que reveló qué famosos le han brindado una mano amiga y todo su apoyo en esta etapa tan dura.

De hecho, la colombiana confesó que se encuentra en sus horas “más difíciles y oscuras”, en las que lo único que le ha traído paz es la música y el amor de sus hijos.

Por esta razón, varios de sus colegas se han solidarizado con la intérprete de Ojos así desde que se dieron a conocer todos los problemas que arrastra: el delicado estado de salud de su papá, la ruptura con el futbolista y hasta una demanda de la Hacienda española por presunta evasión de impuestos.

Los famosos que respaldan a Shakira y le brindan su apoyo

En la charla con el mencionado medio de comunicación, la también bailarina explicó que hay varios artistas que siempre están pendiente de ella y se han puesto a sus órdenes para lo que necesite.

“He encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos”. — Shakira sobre su círculo de apoyo.

En la lista se encuentra el integrante del grupo Black Eyed Peas, Will.i.am. “Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz”, expresó.

“Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite”, agregó, refiriéndose al vocalista de la banda, Coldplay.

Asimismo, también hay otras celebridades latinas que manifestaron cariño como “Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola”.

Sin embargo, la mención de Alejandro Sanz emocionó a los fans por los rumores de romance que siempre han existido en torno a ellos y que ahora que está soltera, resucitan con fe de que los artistas puedan unirse.