Andor ya tiene en la mira el estreno de la segunda temporada

La nueva puesta en escena de la franquicia de Star Wars de Disney ya ha llegado a la plataforma. La serie protagonizada por Diego Luna en la piel de Cassian Andor, cinco años antes de la historia que vive el espía rebelde en Rogue One, ha estrenado tres episodios seguidos y los fans rápidamente ya han vuelto la serie un éxito.

Aunque al principio se cuestionó la necesidad de una serie que girara alrededor de Andor, puesto que poco se sabía del personaje y su destino final ya había quedado sellado con su muerte en Rogue One, el producto ha calado entre los fanáticos, siendo elogiado por llevar una estética incluso más elaborada que Obi-Wan Kenobi, la otra gran propuesta de Lucasfilm que se estrenó en mayo de este año.

¿Cuándo llegará la segunda temporada?

De acuerdo con Tony Gilroy , la segunda temporada de Andor comenzará muy pronto sus grabaciones: “Me quedan dos años más. Empezamos a rodar en noviembre la Parte 2. Nuestro lapso anterior fue de dos años, pero quiero decir, seguiré. Rodaremos de noviembre a agosto. Y luego nuestra postproducción, la última vez, duró un año,” contó, por lo que podemos esperar un posible estreno para 2024.

Gilroy no podría estar más satisfecho con lo que ha trabajado para Star Wars y menciona que ahora ya forma parte del universo y no se irá pronto. “Esto es lo más grande que he hecho. Siempre he tenido un enfoque muy ágil para esto. Nunca tomo un trabajo cercano a otro trabajo. Siempre hice una cosa a la vez y me mudé y nunca hice una empresa ni obtuve un membrete o nunca tuve un contrato de producción ni nada. Este es el tiempo más largo que he pasado en cualquier lugar. [...] Para cuando terminé, tuve en mis manos 26 horas de contenido de Star Wars. Así que ya formo parte de esto. Este soy yo quedándome ahora mismo. Creo que ese es el titular.”