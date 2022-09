Begoña Basauri y su llegada a “Juego Textual”: “No lo he tomado como una responsabilidad, sino como un honor”

Las expectativas crecen en espera del estreno del nuevo estelar del 13, “Juego Textual”, una nueva versión del icónico programa “Acoso Textual”, nuevamente conducido por Sergio Lagos. En una entrevista con Página 7, la actriz, Begoña Basauri, cuenta sobre su experiencia como una de las panelistas en el espacio que reúne a ocho panelistas mujeres que buscan poner en aprietos al invitado con diversas preguntas.

“En las reuniones y conversaciones que hemos tenido nunca nos hemos enfocado en diferenciarnos, ni en mantener la esencia, sino en que fluyamos como equipo, en conocernos más como panelistas y nuestras propias historias. Así podemos saber qué temas son más orgánicos para cada una y con cuáles podemos permitir que el invitado se sienta más cómoda o cómodo y así que el juego fluya”, mencionó sobre el nuevo espacio que busca tener una identidad propia, por más que sea una nueva versión.

Sobre participar en esta edición actualizada del programa del 2004, ella mencionó que “”no lo he tomado como una responsabilidad, sino como un honor. Es una oportunidad de estar sentada en un panel y formar parte de un equipo que marcó historia”.

La actriz afirmó que vivir su embarazo en este espacio ha sido una grata experiencia ya que está rodeada de mujeres que la han apoyado en este nuevo proceso. “Tanto el equipo como mis compañeras han sido unos exquisitos. Me he sentido muy cuidada y regaloneada. Están todo el tiempo pendientes de nosotros dos. Sergio me llamó por teléfono apenas se enteró para felicitarme. Ha sido un proceso muy lindo, lleno de cuidado y cariño la verdad”, comentó.

Begoña también bromeó sobre su alivio de poder estar sentada, “sobre todo en el que puedo trabajar sentada (risas), que parece una broma, pero créeme que en esta etapa lo agradezco”, dijo la actriz.