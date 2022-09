Comparan el vestido de Clara Chía con una hamaca y una bolsa de supermercado

Desde que Clara Chía “debutó en sociedad” no hubo quien no comentara sobre su apariencia, así como su look desatinado para ir a una boda.

Y es que el famoso y costoso vestido largo de rayas de colores no ha dejado de ser el centro de burlas, chistes y memes en las redes sociales en las que han hecho comparaciones insospechadas y hasta “divertidas” para los haters de esta joven de 23 años que llegó a ocupar el corazón de Gerard Piqué quien se ha convertido ahora en el hombre más despreciado del planeta debido a la manera en cómo dejó a su familia junto con Shakira para derrochar amor con esta chica que a criterio de muchos tiene mal gusto.

Es así como luego de hacerse famosa por esta prenda que aún sigue generando críticas surgió otra comparación que le ha dado la vuelta al mundo 2.0 se trata de una chica quien asegura que el vestido de Clara le hace pensar de inmediato en la tela de una hamaca o chinchorro e incluso a una bolsa ecológica de supermercado.

Se burlan del vestido de rayas de Clara Chía

“Veo una foto de Clara Chía Marti y automáticamente pienso en una bolsa de supermercado de mi abuela o una cartera de playa”, “También parece una hamaca”, fueron los comentarios que surgieron en Twitter sobre este look que aún sigue dando de qué hablar, pues para muchos era inapropiado para asistir a una boda en la que se supone que se debe usar trajes unicolores o más elegantes y hasta sobrios.

Veo una foto de Clara Chía Marti y automáticamente pienso en ésto: pic.twitter.com/hOWfdRImap — 𝓛𝓸𝓾𝓻𝓭𝓮𝓼 ✨ (@Lour_Gamarra) September 19, 2022

Desde entonces, esta chica ha sido referencia de mal gusto para vestir, pues hasta ahora no ha lucido ninguna prenda que le hagan ver una silueta más definida, que la haga lucir elegante, ni mucho menos imponente como la barranquillera, por eso ha sido objeto de burlas y absurdas comparaciones que la dejan siempre en desventaja.

Clara Chía y su mal gusto

Incluso, los haters de Clara Chía esperan siempre darle una oportunidad, pero en su segunda aparición en público dejó aún mucho que desear, pues a pesar de que quiso imitar a Shakira en su look, una vez más desatinó, pues su vestido ancho fue comparado hasta con una funda de almohada.

Esto sin comentar que su cabellera es el segundo motivo de críticas, pues se considera que nunca lo cuida, que luce seca y sobre todo que no logra peinarlo con frecuencia, pues siempre se ve muy desaliñada.