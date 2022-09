“Esto es lo más cerca al paraíso”: Princesa Alba recibió una tierna carta de Coldplay tras telonear sus show en el Estadio Nacional

La cantante nacional Princesa Alba ha logrado telonear a una de las bandas británicas más importantes del último tiempo, Coldplay. Por esta razón, la agrupación le escribió una tierna carta tras realizar dos de los cuatro show programados para esta semana en el Estadio Nacional.

A través de su cuenta persona de Instagram, la intérprete de “Convéncete” compartió unas emotivas palabras en agradecimiento por la tremenda oportunidad de compartir escenario con Coldplay y Camila Cabello, quien también está encargada de presentarse antes del show principal.

“So she ran away in her sleep. Dreamed of para-para-paradise”, empezó con una frase de una canción de la agrupación, para luego confesar que “no hay palabras para expresar lo agradecida que estoy por ser telonera de @coldplay y @camila_cabello esto es lo más cerca al paraíso, estoy segura”,

En la publicación podemos ver que Chris Martin y compañía, le escribieron un mensaje de puño y letra agradeciendo que sea parte del espectáculo.

“Thanks Princesa Alba. Coldplay”, escribieron los integrantes del grupo británico y añadieron su firma en el papel.

Finalmente, Princesa Alba expresó: “Thanks Chris, Will, Jonny, Guy and the Coldplay crew, you guys made us feel warm in the Santiago cold weather. (Gracias Chris, Will, Jonny, Guy y el equipo de Coldplay, ustedes nos hicieron sentir cálidos en el clima frío de Santiago) Y los amo equipo”, concluyó.

Acá te dejamos la publicación: