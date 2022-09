Kanye West se arrepiente y así se disculpa con Kim Kardashian

Al rapero y empresario Kanye West parece que la consciencia no lo deja dormir bien y es por esto que decidió dar un paso atrás en su conducta. Reflexionó sobre el comportamiento que ha tenido en los últimos tiempos con su exesposa Kim Kardashian, a quien le ha hecho la vida de cuadritos durante su relación con el comediante Pete Davidson.

Este jueves 22 de septiembre, se publicó un adelanto de la entrevista que ofreció en exclusiva para el programa Good Morning America, de la cadena de televisión ABC. Aprovechó el espacio para pronunciarse sobre su actitud hacia la madre de sus cuatro hijos, luego de hostigarla por varios meses.

“Esta es la madre de mis hijos, y me disculpo por cualquier estrés que he causado, incluso en mi frustración, porque Dios me llama a ser más fuerte (…) Necesito que esta persona esté menos estresada y dé lo mejor, sana mente y lo más tranquila posible para poder criar a esos niños al final del día”, expresó West.

La socialité solicitó el divorcio en febrero de 2021, luego de siete años de matrimonio. Los motivos que reveló Kim fueron que la relación “estaba estancada” y cada quien tenía planes distintos: “Él debería tener una mujer que apoyara todos sus movimientos y viajara con él, pero yo no puedo (…) Me siento como una fracasada. Es mi tercer matrimonio. Me siento como una maldita perdedora. Pero ni siquiera puedo pensar en eso. Quiero ser feliz”, admitió la celebritie a mediados del 2021.

En la entrevista, también destacó que ha tenido desafíos en la copaternidad y que aún no descarta volver a incursionar en la política de Estados Unidos.

El hostigamiento

Kanye no se tomó muy bien la separación y optó por hostigar a Kim cuando ella comenzó a salir con Davidson. El músico grabó un videoclip en el que le cortaba la cabeza a un muñeco idéntico al entonces novio de Kardashian. A eso le sumó que publicó todos los mensajes privados que el humorista y él habían sostenido en Instagram.

Y aún más tóxico, se dedicó a insultar y propagar rumores infundados sobre Pete, al indicar que padecía de sida, lo que obligó al comediante de SNL a ir a una revisión médica. Un preocupante acoso que ha llevado primero a cabo a través de letras de sus canciones y luego en el propio Instagram. Y trascendió que Pete está asistiendo a terapias psicológicas tras quebrarse por los ataques constantes de Kanye.

Felizmente soltera

El acoso por parte del padre de sus hijos como que surtieron efecto en la relación de Kim con Pete, por lo que desde agosto permanece soltera y aseguró que ella solo “quiero relajarme un minuto. Creo que necesito algo de tiempo para mí y para concentrarme... terminar la escuela y todo eso. Pero creo que en mi próxima relación sentiré que tengo que hacer algo, como ir a diferentes lugares.

Está claro que lo que estoy haciendo no está funcionando”. La celebridad además no descartó que su próxima pareja esté alejado del mundo del estrellato y dedicado a actividades comunes como el derecho, bioquímica o la neurociencia.