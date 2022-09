“Ni para un arriendo alcanza”: Mauricio Pesutic reveló la baja pensión que recibe

El actor Mauricio Pesutic confesó el complicado momento económico y laboral que atraviesa durante su participación en el programa nocturno de TVN, “Buenas noches a todos”, donde reveló la baja pensión que recibe tras jubilarse, que no alcanza ni para pagar un arriendo, señaló en conversación con Eduardo Fuentes.

“Estoy viviendo de algunos ahorros, porque yo estoy jubilado. Gano 210 lucas, me mantengo con eso y estoy gastando mis ahorros. Te afecta económicamente, pero te afecta más estar sin hacer el oficio de uno. Es doloroso”, lamentó, confesando que no podría mantenerse si no hubiese sido precavido con sus ingresos trabajando en televisión, donde destacó con varios personajes como el “Chingao”, de la teleserie “Amores de Mercado”, “Prudencio” en “Aquelarre” y “Ángela Smith” en “Tic Tac”.

“Yo no entiendo cómo hay gente que vive con esas jubilaciones, yo bien tengo los ahorros y puedo ir jugando pero, ¿ellos viven de allegados?, porque ni para un arriendo alcanza”, señaló.

“No he tenido oportunidad”

Además, lamentó no tener trabajo en la actualidad, tras ser uno de los actores más cotizados en las producciones dramáticas.

“Son 45 años trabajando, y que de repente no puedas ejercer tu oficio, eso es lo que es lo más complejo para uno, eso es lo más jodido, no poder hacer lo que te gusta y en el entendido que lo hago más o menos bien, porque yo he hecho 44 teleseries”, contó con resignación, asegurando que ha buscado oportunidades, pero no le han abierto las puertas.

“A esta altura no hago mucho movimiento, espero que se acuerden. He pegado un par de telefonazos, pero como que no han funcionado”, lamentó.

Además, agregó que “tengo que decir en este canal estuve contratado anualmente, tuve el privilegio de estar en ese caso, pero eso se terminó hace tiempo, el mercado cambió, y no he tenido oportunidad”.