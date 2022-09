“No hablo más, renuncio”: El chascarro de Fran García Huidobro con Monserrat Álvarez

Un problema auditivo le pasó una mala jugada a la animadora Fran García-Huidobro mientras conversaba feliz de la vida con Monserrat Álvarez en el matinal de Chilevisión “Contigo en la Mañana”, luego que la emoción de promocionar su retorno al canal como jurado del show de imitaciones “Yo Soy”, no le permitiera escuchar bien la pregunta que realizó la conductora Monserrat Álvarez, viviendo un divertido chascarro.

“Recién empezamos a grabar hoy. Para mí es muy emocionante volver a este canal, encontrarme con tantas caras conocidas, con tanto cariño. Es un tremendo honor sentarme acá, donde estuvo Myriam durante tanto tiempo. Es un espacio que hay que respetar y ocupar con mucha inteligencia y respeto por las personas que se paran acá a mostrar su talento”, contó entusiasmada.

Sin embargo, tras su respuesta, la periodista y compañera de Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez, se dirigió a Cristián Riquelme para preguntarle por su rol como jurado en la nueva temporada del exitoso programa de talentos, pero la “exMaldita Moda” y jurado de “Aquí se baila” de Canal 13 no se dio cuenta que la consulta iba dirigida al actor y continuó respondiendo.

[ Boric toma con humor ironía de Jimmy Fallon al compararlo con presidente de Royal Caribbean ]

“Hay mucho talento, el domingo nos tiramos y no paramos más. Con el relajo de las medidas de la pandemia… Ay perdón, no escuché. Hay una persona que habla todo el rato por acá y habla la Monse, me perdí”, señaló la Fran, tras percatarse del lapsus.

Y tras ello, remató: “No hablo más, renuncio”, dijo en tono de broma, dándole el pase a Cristián Riquelme, quien habló sobre la nueva escenografía y las sorpresas que traerá la quinta temporada.

Se repiten el plato

Según se filtró, algunos de los imitadores que participarán se encuentra Fernando Carrillo, el imitador de Barry White, quien se presentará con un nuevo personaje y Karen Rivera, la doble de Yuri, personificando a Paulina Rubia, informó el medio Duplos.