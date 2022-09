Pamela Díaz se sometió a procedimiento estético en su rostro: “Primera vez en mi vida, que bacán”

En el mundo del espectáculo es bastante común que se realicen diferentes procedimientos estéticos en diversas partes del cuerpo, sobre todo en el rostro para conservar su juventud, y una de las que se sumó a esta tendencia fue Pamela Díaz.

La comunicadora compartió algunos detalles de la consulta a través de su cuenta de Instagram, en donde podemos ver como el doctor Felipe Cid, el profesional de medicina estética que trabaja con tratamientos de células madre, atiende a la modelo.

“Miren people, me estoy sacando sangre ya les voy a contar después. ¿Qué me va a hacer el doctor? No sé”, preguntó Pamela.

El médico explicó que la “Fiera”se sometió a un tratamiento poco invasivo de bioestimulación celular con plasma rico en plaquetas.

“Cachénse. No es fácil ser Pamela Díaz, no es fácil people”, comentó.

Finalmente, Pamela aseguró que esta intervención “no me duele, y me voy a arreglar mi rostro. No siento nada, primera vez en mi vida, que bacán”.

Historia de Pamela Díaz | Fuente: Instagram