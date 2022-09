Según la ciencia, está es la canción más alegre de la historia

El mundo de la música se puede catalogar como amplio e incluso infinito, porque entre gustos y colores es imposible determinar cual género puede ser mejor que otro. Lo que la ciencia ha determinado luego de varias investigaciones es cuáles son las canciones que alteran de manera positiva y negativa al comportamiento humano.

Muchos son los profesionales y revistas especializadas en música que han realizado listas de diferentes géneros para seleccionar las mejores canciones del año, década, siglo e incluso de la historia. Sin embargo, cuando se trata de lo emocional ahora una investigación concluyó cuál es la canción más alegre o que mejor transmite emociones positivas a las personas.

La canción más alegre de la historia

El gran reto fue encontrar patrones de las canciones que hacen sentir bien a las personas para crear un algoritmo que mida el nivel de felicidad de determinadas canciones en función de aspectos como la velocidad o los acordes tocados. Se tomaron en cuentas tres características: un tempo medio por encima de las 140 pulsaciones por minuto, la predominancia de las escalas mayores y el contenido de las letras.

Todo fue basado gracias un doctor de la Universidad de Groningen en los Países Bajos quien ideó una fórmula matemática para medir el nivel de festividad de las canciones. ¿Quién fue la ganadora? Nada más y nada menos que Don’t Stop Me Now, de la afamada banda británica, Queen.

Don’t Stop Me Now y el resto del top 10

Considerada como la canción más alegre de la historia musical, Don’t Stop Me Now fue lanzado en 1978 como uno de los sencillos principales del álbum Jazz, séptimo de la banda liderada por Freddie Mercury, John Deacon, Roger Taylor y Brian May.

En español su significado sería “¡Estoy increíble! ¡No me detengan ahora!”, mostrando un notable positivismo en su letra y música capaz de transmitir e intensificar una serie de emociones como tristeza, pero también mucho amor y alegría. La pieza musical ha sido usada en diversas campañas publicitaria, se destacó por aparecer en los créditos de la película Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury (2018) y fue catalogada por el programa televisivo de motor de la BBC Top Gear en el 2005 como la mejor canción para conducir.

A Don’t Stop Me Now lo siguen:

2) Dancing Queen - ABBA.

3) Uptown Girl - Billy Joel.

4) Eye of the Tiger - Survivor.

5) I’m a Believer - The Monkees.

6) Girls Just Want to Have Fun - Cyndi Lauper.

7) Livin’ On a Prayer - Bon Jovi.

8) Walking On Sunshine - Katrina & The Waves.

9) I Will Survive - Gloria Gaynor.

10) Good Vibrations - The Beach Boys.