“¿Será que Chris Martin está al acecho?”: Fans de Shakira insisten en que le haga caso

Las recientes declaraciones de Shakira conmovieron al mundo, pues más allá de lo mediática que ha sido su separación con Gerard Piqué, ella dejó ver su lado más sensible y hasta muy íntimo hasta el punto que confesó quiénes la han acompañado en este duro proceso de desamor.

Es así cómo la barranquillera comentó que entre el duro proceso que vivó durante su relación con el futbolista, su gran amigo Chris Martin, vocalista de la famosa banda Coldplay fue quien le tendió la mano, la aconsejó, pero sobre todo la acompañó en ese proceso de recuperación para seguir adelante con su vida y sus proyectos. Por eso, no es de extrañar que ante la cercanía que ella posee con este guapo cantante, no hubo quien no manifestara que quizás lo hace porque tiene algún interés en la colombiana.

En una entrevista para ELLE, Shakira reveló que Chris Martin ha sido uno de sus colegas de la industria que la ha apoyado en sus problemas personales.



"Chris Martin siempre ha estado pendiente de mí y diciéndome que está para mí en lo que sea que necesite." pic.twitter.com/NCW5uyMdW2 — más+ Coldplay (@mascoldplay) September 21, 2022

“Chris Martin siempre ha estado pendiente de mí y diciéndome que está para mí en lo que sea que necesite”, fue lo que dijo la intérprete de ‘Te felicito’ en sus declaraciones para la revista Elle de Estados Unidos y a esto se le sumaron comentarios que iban desde insinuar el por qué no le hace caso y por que seguramente él tiene algún interés amoroso en ella.

Fans de Shakira piden que le haga caso al vocalista de Coldplay

“Necesito un amigo como Chris”, “Chris es un amor de persona que duró una década con su exesposa y por diferentes razones terminaron, pero ahora está estable con su actual pareja. Se merece lo mejor de la vida”, “Yo creo que Chris está al acecho”, “Friend zone detected!!!”, “De a poco Chris tirando corazón para la conquista”, “Aunque no debería meterse en una relación, Shakira quedaría bien a su lado”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios en las redes quienes no dudaron en apoyar que esta pareja pueda tener algo a futuro, pues compaginan muy bien hasta con su estilo de vida.

Sin embargo, a la colombiana parece que le gustan los estereotipos deportivos, pues cada vez son más fuertes los rumores de que Iker Casillas la estaría pretendiendo, ya que una vez que anunció su separación con Piqué, éste comenzó a seguirla en redes sociales y a estar muy atento a sus pasos, sobre todo ahora que él también está soltero y disfrutando de su vida fuera de las canchas de fútbol.