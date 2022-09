Yuhui feliz tras regreso a “El Discípulo del Chef”: “Todavía tengo muchas preparaciones que quiero mostrar”

El participante de “El Discípulo del Chef”, Yuhui Lee, dio una entrevista a Página 7, tras su regreso al estelar de cocina por tercera vez. El cocinero habló con el portal sobre sus sentimientos después de volver al espacio de cocina, del cual ha sido finalista en todas sus participaciones. Tal como en la temporada anterior, Yuhui entró una vez comenzada la competencia para potenciar a los equipos.

Yuhui entró de refuerzo al programa en el capítulo 22 para ayudar al equipo de China Bazán, sin embargo, tres capítulos después ella le dio la oportunidad de aprender de Ennio Carota e hizo un trueque con Maximiliano Cabezón. Esto tras haber ganado ese beneficio al ser el equipo vencedor de la prueba de salvación.

“Me he sentido bien, súper feliz, porque puedo cocinar más. Siento que lo he hecho bien, me he concentrado en cocinar y siempre se aprende algo nuevo”, comentó. Sin embargo, no estaba 100% seguro de volver al espacio debido a sus participaciones anteriores y la posible opinión del público, pero su familia y amigos terminaron por convencerlo. “Lo más difícil de volver fue pensar lo que las personas iban a decir, como por ejemplo, ‘otra vez va a estar Yuhui’”, agregó.

Lee reafirmó su amor por la cocina que ha sido el motor tras todas sus apariciones en diversos programas culinarios, donde siempre ha llegado a la final. “De verdad me gusta cocinar y todavía tengo muchas preparaciones de comida que puedo y quiero mostrar. Además, esta temporada es de finalistas de programas de cocina y creo que merezco estar ahí”, dijo Yuhui.