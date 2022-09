Elisa Zulueta y su poder para detectar a embarazadas: “Soy capaz de verlas sin que ellas lo sepan”

Esta noche se emitirá un nuevo capítulo de PH “Podemos Hablar”, por Chilevisión. En esta oportunidad, los invitados serán Julian Elfenbein, Dr. Héctor Valdés, Karen Doggenweiler y la actriz Elisa Zulueta. Será esta última que impactará al revelar un particular don con las embarazadas.

“Soy capaz de ver embarazas sin que ellas lo sepan… es instintivo. Me pasó una vez que llamé a Sergio Freire diciéndole que la Maly estaba embarazada… me dijo que no, que no era posible y resulta que la Maly llegó a la casa con el test de embarazo positivo”, contó la actriz.

Agregó que “me ha pasado varias veces más, también con la Begoña Basauri. Soñé que estaba caminando por un desierto con una guagua en los brazos, lo anoté en mi agenda e incluso le compré un regalo a la guagua. Un mes después me dice que estaba embarazada y le mostré que lo había anotado”.