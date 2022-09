Ingrid Parra habla de sus compañeros de programa: “Somos todos súper apañadores”

La actriz y comediante, Ingrid Parra, volvió a las pantallas del programa de TV+ tras su ausencia debido a su embarazo. Ella habló con Página 7 sobre cómo ha sido su proceso de vuelta al espacio conducido por Vivi Kreutzberger. Especialmente, la panelista destacó la buena onda y el apoyo de sus compañeros y de la producción.

Ella habló sobre su felicidad en su retorno al programa, “la verdad es que volver con la Vivi es fantástico, porque es como que no voy a trabajar. La sensación que me da, es que voy a juntarme con mis amigos a conversar”.

Parra destacó el grato ambiente laboral que existe en el espacio televisivo, desde sus compañeros en el panel hasta la producción, “la relación que tenemos en el programa, y en el equipo en general, es la mejor. Es muy entretenido porque somos todos súper apañadores”, mencionó.

Su rol como nueva madre no ha sido libre de complicaciones en su trabajo, pero gracias al apoyo del equipo su carga se ha alivianado. La panelista contó que un día no tenía con quién dejar a su hija Emma, así que la tuvo que llevar al programa, a lo que la producción no tuvo problema. “Todo el mundo estaba cuidándola mientras yo estaba grabando. La verdad es que es un agrado trabajar ahí”, afirmó.