La preocupación de Julián Elfenbein: “No tengo dónde irme por dos meses”

Esta noche en “Podemos Hablar”, Julián Elfenbein se confesará junto a Karen Doggenweiler, el Dr. Héctor Valdés y la actriz Elisa Zulueta. Ahí revelará que está muy preocupado porque no tiene dónde vivir en las próximas semanas. En el “animometro” dijo: “Estoy preocupado… en serio… estoy a una semana de tener que dejar donde arriendo… me echaron…”.

“De nuevo…”, dijo su amiga Karen Doggenweiler.

“Nooooo, me echaron porque el dueño se va a vivir para allá y yo arrendé otro departamento por dos años y no tengo dónde irme por dos meses… estoy hablando súper enserio, si me preguntan cómo estoy, es preocupado por esto…”, dijo el también animador de CHV.

Le preguntaron si no tenía una propiedad propia y ahí contestó que “no tengo otra, mi casa propiedad está ocupada… Necesito hacer un llamado a alguien que me arriende algo por dos meses, amoblado eso sí.”